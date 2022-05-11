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Dedikodu kazanı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun bitmesine 2 hafta kaldı... Gözler transfere çevrildi. Yeni sezon öncesi konuşulan güncel transfer söylentilerini derledik

  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Daniel Amartey - Leicester City > Beşiktaş
    (Stoper)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Rıdvan Yılmaz - Beşiktaş > Frankfurt, Torino
    (Sol bek)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Mustafa Muhammed - Galatasaray > Montpellier, Lens
    (Santrfor)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Luiz Gustavo - Fenerbahçe > Atletico Mineiro
    (Önlibero)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Min-jae Kim - Fenerbahçe > Tottenham
    (Stoper)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Uğurcan Çakır - Trabzonspor > Newcastle United
    (Kaleci)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Adam Buksa - New England > Beşikaş
    (Santrfor)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş > Karagümrük
    (Merkez orta saha)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Luis Suarez - Atletico Madrid > Fenerbahçe
    (Santrfor)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Luiz Felipe - Lazio > Fenerbahçe
    (Stoper)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Abdülkadir Ömür - Trabzonspor > Nice
    (On Numara)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray > Bayern Münih, Inter
    (Sol Kanat)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Vida - Beşiktaş > Fenerbahçe
    (Stoper)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Sörloth - RB Leipzig >  Beşiktaş, Fenerbahçe
    (Santrfor)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Victor Nelsson - Galatasaray > Milan, Sevilla
    (Stoper)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Arda Güler - Fenerbahçe > Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona
    (On Numara)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Mert Hakan Yandaş - Fenerbahçe > CSKA Moskova, Rangers
    (Merkez orta saha)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Bernardeschi - Juventus > Galatasaray
    (Sağ Kanat)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Alexis Sanchez - Inter > Galatasaray
    (Santrfor)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Halil Akbunar - Göztepe > Beşiktaş
    (Sağ Kanat)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Talisca - Al-Nassr > Beşiktaş
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Mohamed Elneny - Arsenal > Galatasaray
    (Önlibero)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Mariano Diaz - Real Madrid > Fenerbahçe
    (Santrfor)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Milan Djuric - Salernitana > Beşiktaş
    (Santrfor)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Axel Witsel - Dortmund > Galatasaray
    (Önlibero)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Grady Diangana  - West Bromwich > Beşiktaş
    (Sağ Kanat)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    James Rodriguez - Al-Rayyan > Galatasaray
    (On Numara)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Serdar Saatçi - Beşiktaş > Rennes
    (Stoper)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Ersin Destanoğlu - Beşiktaş > Lyon, Ajax
    (Kaleci)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Attila Szalai - Fenerbahçe > Napoli, Southampton
    (Stoper)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Berke Özer - Fenerbahçe > Benfica
    (Kaleci)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Olimpiu Morutan - Galatasaray > Al-Ain FC
    (Sağ Kanat)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Halil Dervişoğlu - Galatasaray > Betis, Valencia
    (Santrfor)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Miguel Crespo - Fenerbahçe > Atletico Madrid
    (Merkez orta saha)
  • Dedikodu kazanı! Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transferler

    Okay Yokuşlu - Celta Vigo > Beşiktaş
    (Önlibero)

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