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Deepfake videoların sayısı yüzde 900 oranında artıyor

Teknolojinin gelişimi, yapay zekanın her geçen gün daha da ilerlemesi, işlerimizi kolaylaştırdığı kadar dolandırıcıların ve deepfake içerik üreticilerinin de ekmeğine yağ sürüyor. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) göre çevrimiçi deepfake videoların sayısı her yıl yüzde 900 oranında artıyor. Taciz, intikam ve kripto dolandırıcılığı ile ilgili raporlarla birlikte birçok önemli deepfake dolandırıcılık vakası haber manşetlerine çıktı. Kaspersky araştırmacıları, kullanıcıların dikkat etmesi gereken ve deepfake kullanan ilk üç dolandırıcılık planına ışık tutuyor

Deepfake videoların sayısı yüzde 900 oranında artıyor
HABERTURK.COM

İnternet üzerinden dolandırıcılığın oranı her geçen gün artıyor. Özellikle yapay zekâ kullanımının yaygınlaşması ile birlikte 'deepfake' sahte videolar ve fotoğrafları üretmek çok daha kolay hale geldi. Hal böyle olunca dünya çapında deepfake videoların sayısının her yıl %900 oranında artış gösterdiği gözlemlendi. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan rapora göre yaşanan bu artışın temelinde taciz, intikam ve kripto dolandırıcılığı olduğu vurgulanıyor.

YAPAY ZEKÂ TEHLİKESİ

Deepfake ile insanların yüzlerini veya vücutlarını dijital olarak değiştirmeye, böylece herhangi birinin başka biri gibi göründüğü gerçekçi görüntü, video ve ses materyallerini üretmeye olanak sağlıyor. Bu manipüle edilmiş video ve görüntüler sıklıkla yanlış bilgi yaymak ve diğer kötü niyetli amaçlarla kullanılıyor. Bu teknikte en büyük etkenlerden bir tanesinin de yapay zekânın gelişimi olduğu belirtiliyor.

AB komisyonu gibi birçok kuruluşun bunların yasaklanması veya yapay zekâ tarafından üretilen içeriklerin etiketlenmesi yönünde bildiriler yayınlarken, Google gibi teknoloji firmaları da bu tarz içeriklere engel olmak için harekete geçtiğini açıklamıştı.

Önde gelen siber güvenlik firmalarından Kaspersky de bu alanda dikkat edilmesi gereken noktaları sıralayarak, deepfake kullanan ilk üç dolandırıcılık planına ışık tutmayı amaçlayan bir rapor yayınladı.

FİNANSAL DOLANDIRICILIK

Deepfake'ler, suçluların kurbanları tuzağa çekmek amacıyla ünlüleri taklit etmek için geliştirdikleri görüntülerin kullanıldığı sosyal mühendislik tekniklerine konu olabiliyor. Örneğin Elon Musk'ın şüpheli bir kripto para yatırım planından yüksek getiri vaat eden yapay olarak oluşturulmuş bir videosu, geçen yıl hızla yayılarak kullanıcıların para kaybetmelerine neden oldu. Dolandırıcılar bunun gibi sahte videolar yaratmak için ünlülerin görüntülerini kullanıyor, eski videoları bir araya getiriyor ve sosyal medya platformlarında canlı yayınlar başlatarak kendilerine gönderilen herhangi bir kripto para ödemesini iki katına çıkarma sözü veriyor.

PORNOGRAFİK DEEPFAKE

Deepfake'lerin bir başka kullanım alanı da bireyin mahremiyetini ihlal etmek. Deepfake videolar, bir kişinin yüzünün pornografik bir video üzerine yerleştirilmesiyle oluşturulabiliyor ve büyük zarara ve sıkıntıya neden olabiliyor. Bir vakada, bazı ünlülerin yüzlerinin müstehcen sahnelerdeki pornografik aktrislerin vücutlarına bindirildiği deepfake videolarının internette yayıldığı ortaya çıktı. Sonuç olarak, bu tür vakalarda saldırı mağdurlarının itibarları zedeleniyor ve hakları ihlal ediliyor.

İŞE DAİR RİSKLER

Çoğu zaman deepfake'ler şirket yöneticilerinden haraç alma, şantaj ve endüstriyel casusluk gibi suçlar için işletmeleri hedef almak üzere kullanılıyor. Örneğin, siber suçlular bir ses deepfake'i kullanarak BAE'deki bir banka müdürünü kandırmayı ve 35 milyon dolar çalmayı başarmıştı. Söz konusu vakada ikna edici bir deepfake oluşturmak için patronunun sesinin sadece küçük bir kaydının ele geçirilmesi yeterliydi. Bir başka vakada, dolandırıcılar en büyük kripto para platformu Binance'i kandırmaya çalıştı. Binance yöneticisi, hiç katılmadığı bir Zoom toplantısı hakkında "Teşekkür ederim!" mesajları almaya başladığında şaşırdı. Saldırganlar, yöneticinin herkese açık görüntüleriyle bir deepfake oluşturmayı ve bunu çevrimiçi bir toplantıda yönetici adına konuşarak uygulamayı başardılar.

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