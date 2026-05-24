DeepSeek, amiral gemisi V4-Pro AI modelinde kalıcı yüzde 75 fiyat indirimi kararı aldı

Yapay zeka teknolojileri, son yıllarda küresel çapta dev yatırımlarla hızla ilerliyor. Özellikle ABD ve Çin arasındaki stratejik teknoloji çekişmesi, bu alanda kıran kırana bir rekabete yol açıyor. ABD’nin Nvidia çiplerine getirdiği ihracat kısıtlamaları karşısında Çin, yerli çip üretimi ve ulusal AI modellerini hızlandırma stratejisini kararlılıkla sürdürüyor. Bu rekabet ortamında Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek’ten dikkat çeken bir hamle geldi.

KALICI FİYAT İNDİRİMİ

DeepSeek, Cumartesi günü yaptığı açıklamayla V4-Pro modelinde uyguladığı %75’lik fiyat indirimini kalıcı hale getirdiğini duyurdu. Böylece modelin fiyatı orijinal seviyesinin dörtte birine sabitlendi. API maliyetleri kullanım türüne göre token başına 0,025 ila 6 yuan (yaklaşık 0,0035 - 0,83 dolar) seviyesine indirildi. Önceki fiyat aralığı 0,1 ila 24 yuan idi.

HUAWEI ASCEND ÇİPLERİ

Şirket, bu kalıcı indirimin Huawei’nin Ascend 950 çiplerinin artan arzıyla ilgili olup olmadığını açıklamadı. Huawei’nin AI çipleri, ABD’nin Nvidia’ya yönelik ihracat yasaklarından olumlu etkilenirken, çip üretim ekipmanlarına getirilen ayrı kısıtlamalar nedeniyle üretim ölçeğini artırmakta zorlanıyor.

DeepSeek, V4 modelini piyasaya sürdüğü dönemde Pro versiyonun, yüksek hesaplama kapasitesi kısıtları nedeniyle Flash versiyona göre 12 kata kadar daha pahalı olacağını belirtmişti. Şirket, Huawei Ascend 950 supernode’larının yılın ikinci yarısında büyük ölçekte devreye girmesiyle fiyatların keskin şekilde düşeceğini öngördüğünü de açıklamıştı. Kalıcı indirim kararı, bu öngörünün erken gerçekleştiğini gösteriyor.