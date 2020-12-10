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ABD'de faaliyet gösteren yemek dağıtım şirketi DoorDash, dün New York Borsası'nda halka arz edilirken ilk işlem günü sonrası değerini ikiye katladı.

Halka arz dosyasında 75 - 85 dolardan değerlenen 33 milyon hisse tahmin edilen 90-95 dolar seviyesini aşarak 102 dolar ile işlem görmeye başladı. 189.51 dolardan kapanan DoorDash hisseleri ilk günden değerini ikiye katladı.

Sene başında 15 milyar dolar piyasa değeri biçilen DoorDash, halka arz sonrası 72 milyar dolarlık değere ulaştı. Şirketin halka arz sayesinde topladığı para ise 3.4 milyar oldu.

Kişilerin sisteme üye olarak bölgelerindeki yemek siparişlerini dağıttığı bir iş modeline sahip olan DoorDash'in toplamda 18 milyon müşterisi, 5 milyon üyesi ve 1 milyon kuryesi bulunuyor. DoorDash üyelerinden sınırsız teslimat için aylık 9.99 dolar tahsil ediyor.

Pandemi nedeniyle yıllık 181 milyon olan sipariş sayısı ise 584 milyona çıkarken DoorDash buna rağmen zarar etmeye devam ediyor. 2019 yılında dokuz aylık süreçte şirket 553 milyon dolar zarar etti. Haziran ayında biten çeyrekte 23 milyon dolarlık kâr ise bir sonrası çeyrekte satışlar 879 milyon dolara çıkmasına rağmen yerini 43 milyon dolar zarara bıraktı.

Halka arz dosyasında şirket gelecek dönemde daha fazla zarar beklediğini de açıkladı. Giderlerde artış olacağını belirtilen dosyada, büyümek için ciddi miktarda ek fon kullanılacağı da açıklandı.