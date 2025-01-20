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        Haberler Televizyon 'Deha'da Devran, Esme'ye veda etti - Magazin haberleri

        Devran, Esme'ye veda etti

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha', izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 12:26 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:26
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        Devran, Esme'ye veda etti
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        SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı ‘Deha’, dün akşam yayınlanan heyecan dolu yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Üç haftalık aradan sonra yayınlanan, heyecanın hiç düşmediği 16'ncı bölümde beynindeki tümörün ameliyat olmazsa ölümüne sebep olacağını öğrenen Devran kendisine tek hedef olarak ailesine sıkıntısız bir yaşam kurmayı seçti. Bir yandan da gündüzleri üniversitede ders vermeye başlayan Devran’ın bu bölümde çok zor bir karar alması gerekti.

        Esme’nin hayatını kurtarması için onu tek başına yurt dışındaki üniversiteye gönderen Devran’ın Esme’ye vedası bölümü izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Finalde ise Devran’ın yeni hedefi Kuduz, Cesur’la iş birliği yaparak Devran ve ailesinin karşısına çıktı. ‘Deha’ reytinglerde ise ABC1 20+’da 5,16 izlenme oranı (rating) 13,62 izlenme payı (share), AB’de 4,74 izlenme oranı (rating) 13,73 izlenme payı (share), Total’de de 4,38 izlenme oranı (rating) 11,27 izlenme payı (share) elde etti.

        Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, Ay Yapım imzalı ‘Deha’ tüm dengelerin değiştiği 16'ncı bölümüyle dün akşam SHOW TV’de yayınlandı. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan, Ali Berge’den oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla ‘Deha’ yeni bölümüyle de sosyal medyada gündemden düşmedi. Dizi #Deha, #EsDev, #Devran, #Esme, #İmDev etiketleriyle 8 saatten fazla X Türkiye’de TT listesinde kaldı.

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        'DEHA’NIN 16'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yeni bölümünde Devran, Esme’yi kurtarmak için ona gelen talimatları takip ederken sonunda kendini İmre’nin tutulduğu yerde buldu. İmre’yi İskender’in yardımıyla çıkaran Devran, İhsan’ın bilmecesini gene İmre’nin söyledikleriyle çözdü ve Esme’yi kanalizasyonda tutulduğu yerden kurtarmayı başardı.

        “Çıkmamız lazım buradan”;

        Esme’yi kurtardıktan sonra bayılan ve bir süre hastanede kalan Devran, toparlandığı gibi hastaneden kaçtı. İhsan’dan intikam alma planları kuran Devran, soluğu Sofi’nin yanında aldı. Sofi’nin İhsan’la bir geçmişinin olduğunu öğrenen Devran bunu kendisine sorarken Sofi, Devran’a seni ateşe atacağıma katil olmayı göze aldım diyerek tüm yaptıklarını açıkladı.

        Devran, İhsan’ı polisle beraber bitirme planlarını Sofi’ye anlatırken bunları duyan İskender de oyuna dahil oldu. İhsan’ın kendisine oynadığı oyunun intikamını hızlıca almak isteyen Devran polisle anlaşma yaptı. Polisin imkanlarıyla İhsan için başlayan operasyonun sonunda İhsan köşeye sıkıştı ve kaçarken yaptığı kaza sonucunda polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

        Devran hem kendi hem de Sofi’nin intikamını bu şekilde almış oldu. Bütün bunlar yaşanırken bayılmaları devam eden Devran yeni yapılan kontrollerde beynindeki tümörün büyüdüğünü ve ameliyat olmazsa 6 ay içinde öleceğini öğrendi. Devran ameliyat olmazsa neler olacağının şokunu yaşarken doktor hem risk alması hem de kendi hayatını düşünmesi gerektiği konusunda Devran’ı ciddi şekilde uyardı.

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        “En fazla altı ay içinde öleceksin”;

        Devran’ın İhsan için polisle yaptığı iş birliği teşkilatın ona büyük bir teklifle gelmesine sebep oldu. Hem ölüm korkusu hem de Ferman ve Yaman’ın İskender’in tuzağına düşüp borçlanmaları nedeniyle Devran bu teklifi kabul etti. Bu anlaşmada tek şartı ilk hedefi kendisinin seçmesiydi ve Devran yeni hedef olarak Kuduz’u seçti. Planı işlemeye başlarken bir yandan da Devran üniversiteye dönmüş ve ders vermeye başlamıştı. Esme de ikisi için huzurlu gelecek hayalleri kurmaya devam ediyordu. Bu yüzden yurt dışında üniversitede ikisi için de olabilecek uygun pozisyonlar ayarladı. Devran’ın karşısına geçip “Artı birim olup benimle gelir misin?” diye sordu. Devran ise çok istemesine rağmen hastalığını ve ailesini burada böyle bırakamayacağını bildiği için havaalanında buluşup onunla gidemeyeceğini söyledi. Devran’ın yaptığı dokunaklı konuşma Esme’yi sarsarken bu duygusal veda izleyicileri derinden etkiledi. Bütün bunlar yaşanırken yalnız kalan Cesur, Kuduz’la ortaklık yapabilmek için ona haber gönderdi. Altınlara yapılan operasyon sonrasında Kuduz, Devran’ın kim olduğunu merak ederken Cesur, Devran’la ilgili tüm bilgileri Kuduz’a vermeyi teklif etti. Onunla çalışması koşuluyla bunları Kuduz’la paylaşacağını söyleyen Cesur, yeni aldıkları restorana giderek hem kendi hem de Devran’ın ailesinin karşısına çıktı. Bölümün finaline ise Cesur’un misafiriniz var diyerek restorana Kuduz’u getirmesi damga vurdu. Devran’ın Kuduz’a karşı yeni bölümde neler yapacağı şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

        İşte heyecan dolu final sahnesi:

        ‘Deha’ yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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