YASAK KAPIDA

İngiltere İçişleri Bakanlığı, antisosyal davranışlara yönelik daha geniş çaplı bir baskının bir parçası olarak, gençler arasında en popüler eğlence ilaçlarından biri olan nitro oksitin satışına veya bulundurulmasına uzun zamandır beklenen bir yasak getirmeye hazırlanıyor.