Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dele Alli'nin şok görüntüsü! "Güldüren gaz" kullanırken yakalandı

Geçtiğimiz günlerde sakatlığı sebeiyle ülkesine dönme kararı alan Dele Alli'nin tedavisi için gittiği İngiltere'de "güldüren gaz" kullandığı bir görüntü ortaya çıktı.

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Dele Alli'nin şok görüntüsü! "Güldüren gaz" kullanırken yakalandı

    Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekibi Everton'dan kiraladığı İngiliz oyuncu Dele Alli, ilginç bir görüntü ile gündeme geldi.
  • Dele Alli'nin şok görüntüsü! "Güldüren gaz" kullanırken yakalandı

    İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; sosyal medyada yayılan bir görselde içki şişeleri ve "güldüren gaz" olarak da bilinen bir eğlence ilacı olan nitro oksit şişeleri de göze çarptı. 
  • Dele Alli'nin şok görüntüsü! "Güldüren gaz" kullanırken yakalandı

    Görselde, Dele Alli'nin de bir balon aracılığıyla bu bu gazdan kullandığı görüldü.

     
  • Dele Alli'nin şok görüntüsü! "Güldüren gaz" kullanırken yakalandı

    YASAK KAPIDA 

    İngiltere İçişleri Bakanlığı, antisosyal davranışlara yönelik daha geniş çaplı bir baskının bir parçası olarak, gençler arasında en popüler eğlence ilaçlarından biri olan nitro oksitin satışına veya bulundurulmasına uzun zamandır beklenen bir yasak getirmeye hazırlanıyor. 
  • Dele Alli'nin şok görüntüsü! "Güldüren gaz" kullanırken yakalandı

    Yetkililere göre plan, İçişleri Bakanı Suella Braverman tarafından desteklendi ve genellikle küçük metal tüplere doldurulan balonlardan solunan gülme gazıyla yakalanan kişilerin kovuşturmaya uğramasına yol açacak.
  • Dele Alli'nin şok görüntüsü! "Güldüren gaz" kullanırken yakalandı

    Times'a göre, İngiltere'de uygulanacak bir yasak, her hafta sonu görülen atılmış tüp sayıları göz önüne alındığında, antisosyal davranışlara yönelik daha geniş bir baskıyla bağlantılı olacaktır.
  • Dele Alli'nin şok görüntüsü! "Güldüren gaz" kullanırken yakalandı

    Bu ay yaptığı bir konuşmada Rishi Sunak, tüpleri "daha aşırı suçlara açılan kapı" olarak nitelendirdiği antisosyal eylemlerin görünür bir işareti olarak gösterdi.
  • Dele Alli'nin şok görüntüsü! "Güldüren gaz" kullanırken yakalandı

    HOLLANDA'DA KAZALARI ARTIRDI

    Hollanda hükümeti, ilaca bağlı olarak meydana gelen trafik kazalarındaki artış ve ölümlerin ardından, sağlık ve yol güvenliği açısından yarattığı risklere ilişkin endişeler nedeniyle bu yıl gülme gazına yasak getirecek.

     

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.