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        Haberler Gündem Politika DEM Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin açıklama | Son dakika haberleri

        DEM Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin açıklama

        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, "PKK'nın silahlara veda kararı, sadece Kürt meselesinin değil, Türkiye'nin tüm sorunlarının demokratik yollarla çözüleceğinin güvencesini ortaya çıkarmıştır. PKK'lıların silahlara veda töreni demokratik, adil, eşit, özgür yaşama davettir. Bu tören halklarımızın geleceğe dair umudunu büyütmüştür" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 19:35 Güncelleme: 11.07.2025 - 19:35
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        DEM Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin açıklama
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        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin ortak açıklama yaptı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
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        Açıklamada, "Orta Doğu ve Türkiye'nin yüzyıllık tarihinde dönüm noktalarından biri bugün yaşanıyor. İmralı'dan 26 yıl sonra gelen görüntülü barış çağrısı, bu toprakların kadim ruhuna seslenişin en güçlü ifadesidir. İmralı'dan gelen çağrının ardından yapılan PKK'nın silah yakma töreniyle Kürt sorununun çözümü ve demokratik Türkiye'nin inşası için yeni bir döneme giriliyor. PKK'nın silahlara veda kararı, sadece Kürt meselesinin değil, Türkiye'nin tüm sorunlarının demokratik yollarla çözüleceğinin güvencesini ortaya çıkarmıştır. PKK'lıların silahlara veda töreni demokratik, adil, eşit, özgür yaşama davettir. Bu tören halklarımızın geleceğe dair umudunu büyütmüştür” ifadelerine yer verildi.

        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı Haberi Görüntüle

        "DEMOKRATİK SİYASET MÜCADELESİNİ BÜYÜTME ZAMANIDIR"

        Açıklamada, yüzyıllık acının sona erdiği belirtilerek, şöyle denildi:

        "Kardeşliğin zafer kazandığı günleri görme umudumuz artmıştır. Barış hepimizin ortak kazancıdır. Bu mukaddes yolculukta hiçbir ferdi, hiçbir kesimi geride bırakmayacağız. Anadolu'nun bereketli topraklarından Trakya'nın verimli ovalarına, Karadeniz'in dalgalı kıyılarından Mezopotamya'nın kadim şehirlerine kadar her yurttaş bu demokratik dönüşümün şahidi ve ortağı olacaktır. Kazanan halklar olacaktır. Kazanan eşitlik, demokrasi ve barış olacaktır. Bu süreci onurla, sabırla, inatla savunacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Barış ve Demokratik Toplum Grubu'nun 11 Temmuz 2025'te tarihi bir iradeyle başlattığı silahsızlanma ve demokratik siyasete geçiş hamlesini yürekten selamlıyoruz. Çünkü bu adım sadece Kürt halkının meşru özgürlük mücadelesinde değil, Türkiye'nin ve bütün Orta Doğu'nun barış, eşitlik ve demokratik dönüşüm arayışında yeni bir dönemi başlatmaktadır. Şimdi hep birlikte demokratik siyasi ve hukuki düzenlemeleri yaparak geleceğin demokratik Türkiye'si için adım atma zamanıdır, demokratik siyaset mücadelesini büyütme zamanıdır."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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