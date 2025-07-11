DEM Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına ilişkin açıklama

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin ortak açıklama yaptı.

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Açıklamada, "Orta Doğu ve Türkiye'nin yüzyıllık tarihinde dönüm noktalarından biri bugün yaşanıyor. İmralı'dan 26 yıl sonra gelen görüntülü barış çağrısı, bu toprakların kadim ruhuna seslenişin en güçlü ifadesidir. İmralı'dan gelen çağrının ardından yapılan PKK'nın silah yakma töreniyle Kürt sorununun çözümü ve demokratik Türkiye'nin inşası için yeni bir döneme giriliyor. PKK'nın silahlara veda kararı, sadece Kürt meselesinin değil, Türkiye'nin tüm sorunlarının demokratik yollarla çözüleceğinin güvencesini ortaya çıkarmıştır. PKK'lıların silahlara veda töreni demokratik, adil, eşit, özgür yaşama davettir. Bu tören halklarımızın geleceğe dair umudunu büyütmüştür” ifadelerine yer verildi.

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"DEMOKRATİK SİYASET MÜCADELESİNİ BÜYÜTME ZAMANIDIR"

Açıklamada, yüzyıllık acının sona erdiği belirtilerek, şöyle denildi: