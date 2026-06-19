Demba Ba, Le Havre'ın sportif direktörü oldu
Ülkemizde Beşiktaş, Başakşehir ve Göztepe formalarını da giyen eski futbolcu Demba Ba, Fransa ekibi Le Havre'ın yeni sportif direktörü oldu.
Giriş: 19 Haziran 2026 - 17:15 Güncelleme:
Türkiye'de Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Göztepe formaları giyen Demba Ba, Fransız Ligue 1 ekibi Le Havre'da sportif direktörlük görevine getirildi.
Kulübün açıklamasında "Bu bir bakıma köklerine dönüş: Demba Ba çocukluğunu ve gençliğini Le Havre'da geçirdi ve bu nedenle Ocean City'ye yerleşmek için geri dönüyor!" denildi.
Le Havre, 2025-26 sezonunu 35 puanla 14. tamamladı.
Hoffenheim, West Ham United, Newcastle United, Chelsea, Şanghay Shenhua ve Göztepe'de oynayan Demba Ba, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'de Süper Lig şampiyonlukları yaşadı.
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