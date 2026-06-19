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        Haberler Spor Futbol Demba Ba, Le Havre'ın sportif direktörü oldu

        Demba Ba, Le Havre'ın sportif direktörü oldu

        Ülkemizde Beşiktaş, Başakşehir ve Göztepe formalarını da giyen eski futbolcu Demba Ba, Fransa ekibi Le Havre'ın yeni sportif direktörü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 17:15 Güncelleme:
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        Demba Ba imzayı attı

        Türkiye'de Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Göztepe formaları giyen Demba Ba, Fransız Ligue 1 ekibi Le Havre'da sportif direktörlük görevine getirildi.

        Kulübün açıklamasında "Bu bir bakıma köklerine dönüş: Demba Ba çocukluğunu ve gençliğini Le Havre'da geçirdi ve bu nedenle Ocean City'ye yerleşmek için geri dönüyor!" denildi.

        Le Havre, 2025-26 sezonunu 35 puanla 14. tamamladı.

        Hoffenheim, West Ham United, Newcastle United, Chelsea, Şanghay Shenhua ve Göztepe'de oynayan Demba Ba, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'de Süper Lig şampiyonlukları yaşadı.

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