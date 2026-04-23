Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Demet Akalın'dan Gülben Ergen'e: Ben arada kızarım o bana bakmasın

        Demet Akalın'dan Gülben Ergen'e: Ben arada kızarım o bana bakmasın

        Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'taki okul saldırısının yaşandığı gün 'Gırgıriye Müzikali'nin galasında muhabirlere röportaj veren Gülben Ergen'e tepki göstermişti. Akalın, Ergen için yaptığı paylaşıma açıklık getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ben arada kızarım o bana bakmasın"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Demet Akalın, 54'üncü yaşını yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Şarkıcı Berkay Şahin, gecenin oldukça keyifli geçtiğini belirtirken son dönemde yükselişe geçen rap müzikle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Şarkıcı, "Hatırlar mısınız bir dönem Anadolu rock dönemi vardı... Rap bence şu anda en yüksek günlerini yaşıyor. Gayet iyiler, çok da güzel şeyler üretiyorlar, dinliyorum ve beğeniyorum" ifadelerini kullandı.

        Berkay Şahin
        Berkay Şahin

        Şahin, rapçi Blok3'ün yaklaşan konserine gidip gitmeyeceği sorulunca ise "Ben onu insan olarak çok seviyorum. Oraya gelirsek müziğini konuşuruz ama zaten ona bayılıyorum" yanıtını verdi. Ayrıca eşi Özlem Ada Şahin ile üçüncü çocuklarını bekleyen Berkay Şahin, heyecanlı olduğunu dile getirdi. Şahin, derbi sorusuna ise "İyi olan kazansın" derken, Fenerbahçeli olan şarkıcı Sinan Akçıl ise "Ben çok mutsuzum, o konuda bana sormayın" ifadelerini kullandı.

        REKLAM
        Sinan Akçıl
        Sinan Akçıl

        Doğum günü partisine katılan şarkıcı Işın Karaca da Demet Akalın ile birlikte güzel vakit geçirdiklerini söyleyerek Akalın'ın yeni yaşını kutladı. O sırada Demet Akalın da Karaca'nın yanına gelerek sohbete dahil oldu. Karaca ile küslük yaşadığı yönündeki iddialara yanıt veren Akalın, "Biz hiç küsmedik" dedi. Şarkıcı, Karaca ile birlikte şarkı yapmak ihtimalinin sorulması üzerine ise "İçeride zaten beraber sahneye çıktık güzeldi" yanıtını verdi.

        Can Yapıcıoğlu, Okan Kurt, Demet Akalın ve Işın Karaca
        Can Yapıcıoğlu, Okan Kurt, Demet Akalın ve Işın Karaca

        Öte yandan Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'taki okul saldırısının yaşandığı gün 'Gırgıriye Müzikali'nin galasında muhabirlere röportaj veren Gülben Ergen'e gösterdiği tepkiye de açıklık getirdi.

        Gülben Ergen ve Demet Akalın
        Gülben Ergen ve Demet Akalın

        Akalın, Ergen'in tavrına yönelik, "Kahkahalarca... Tam onluk! Unutma ki ona hiçbir şey olmaz" demişti. Konuyla ilgili konuşan Demet Akalın, Gülben Ergen için "Son olaylara üzüldüm ama beni linç ettirmiști. Ben de biraz kinciyim huyum pis. 'Rövanşı aldım' demiyorum. Onun da üç tane evladı var. Üç evladını büyüttü. O hep söyler 'Ben bir Cumhuriyeti yönetiyorum' diye... Onunla da öyle didişirim. Benim kızıma Kâbe'den bebek tulumu getirmiş bir insan. Ben öyle arada kızarım o bakmasın bana" ifadelerini kullandı.

        "Ona hiçbir şey olmaz"
        "Ona hiçbir şey olmaz"
        #Demet Akalın
        #Gülben Ergen
