Demet Akalın'dan Gülben Ergen'e: Ben arada kızarım o bana bakmasın

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Demet Akalın, 54'üncü yaşını yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Şarkıcı Berkay Şahin, gecenin oldukça keyifli geçtiğini belirtirken son dönemde yükselişe geçen rap müzikle ilgili düşüncelerini dile getirdi. Şarkıcı, "Hatırlar mısınız bir dönem Anadolu rock dönemi vardı... Rap bence şu anda en yüksek günlerini yaşıyor. Gayet iyiler, çok da güzel şeyler üretiyorlar, dinliyorum ve beğeniyorum" ifadelerini kullandı.

Şahin, rapçi Blok3'ün yaklaşan konserine gidip gitmeyeceği sorulunca ise "Ben onu insan olarak çok seviyorum. Oraya gelirsek müziğini konuşuruz ama zaten ona bayılıyorum" yanıtını verdi. Ayrıca eşi Özlem Ada Şahin ile üçüncü çocuklarını bekleyen Berkay Şahin, heyecanlı olduğunu dile getirdi. Şahin, derbi sorusuna ise "İyi olan kazansın" derken, Fenerbahçeli olan şarkıcı Sinan Akçıl ise "Ben çok mutsuzum, o konuda bana sormayın" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Doğum günü partisine katılan şarkıcı Işın Karaca da Demet Akalın ile birlikte güzel vakit geçirdiklerini söyleyerek Akalın'ın yeni yaşını kutladı. O sırada Demet Akalın da Karaca'nın yanına gelerek sohbete dahil oldu. Karaca ile küslük yaşadığı yönündeki iddialara yanıt veren Akalın, "Biz hiç küsmedik" dedi. Şarkıcı, Karaca ile birlikte şarkı yapmak ihtimalinin sorulması üzerine ise "İçeride zaten beraber sahneye çıktık güzeldi" yanıtını verdi.

Öte yandan Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'taki okul saldırısının yaşandığı gün 'Gırgıriye Müzikali'nin galasında muhabirlere röportaj veren Gülben Ergen'e gösterdiği tepkiye de açıklık getirdi.

Akalın, Ergen'in tavrına yönelik, "Kahkahalarca... Tam onluk! Unutma ki ona hiçbir şey olmaz" demişti. Konuyla ilgili konuşan Demet Akalın, Gülben Ergen için "Son olaylara üzüldüm ama beni linç ettirmiști. Ben de biraz kinciyim huyum pis. 'Rövanşı aldım' demiyorum. Onun da üç tane evladı var. Üç evladını büyüttü. O hep söyler 'Ben bir Cumhuriyeti yönetiyorum' diye... Onunla da öyle didişirim. Benim kızıma Kâbe'den bebek tulumu getirmiş bir insan. Ben öyle arada kızarım o bakmasın bana" ifadelerini kullandı.