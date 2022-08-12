"KIZIMA BİR ŞEYLER ÖĞRETMEYE HİÇ NİYETİM YOK"

Evgar, "Kızıma bir şeyler öğretmeye hiç niyetim yok. Çünkü biliyorum ki; tüm çocuklar gibi bilgece doğacak. Niyetim çocuğumu, toprağın içine bırakmak. Arkasına doğanın gücünü almasını sağlamak. Bir de dil bilsin yeter." demişti.