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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demet Evgar'dan yeni ritüel: Yine bir çemberde beraberdik

Doğumuna sayılı günler kalan ünlü oyuncu Demet Evgar, 'anneliğe geçiş kutlaması'nın ardından dostlarıyla bir araya gelerek yeni bir ritüel daha gerçekleştirdi

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  • Demet Evgar'dan yeni ritüel: Yine bir çemberde beraberdik - Magazin haberleri

    Demet Evgar, 5 ay önce 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde 'Mavi' adını verdiği kızını kucağına almaya hazırlanan ünlü oyuncu, önceki gün arkadaşlarıyla bir araya geldi. Evgar, dostlarıyla buluşarak, ilginç bir ritüel daha gerçekleştirdi.
  • Demet Evgar'dan yeni ritüel: Yine bir çemberde beraberdik - Magazin haberleri

    "YİNE BİR ÇEMBERDE BERABERDİK"

    O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Demet Evgar, gönderisine, "Kurtlarla Koştu Kadınlar... Yine bir çemberde beraberdik." ifadelerini kullandı.
  • Demet Evgar'dan yeni ritüel: Yine bir çemberde beraberdik - Magazin haberleri

    "RİTÜELE DOYAMAYANLAR"

    Oyuncu, ritüel gereği olarak yaptıklarını, "İğde çekirdeklerini deldik, lavanta dolu keselere diktik, nazar boncuklarıyla süsledik. Elin emeği, gözün nuru üzerimizde olsun. Ritüele doyamayanlar kulübünde geçen hafta..." sözleriyle açıkladı.
  • Demet Evgar'dan yeni ritüel: Yine bir çemberde beraberdik - Magazin haberleri

    'BABY SHOWER' YERİNE 'ANNELİĞE GEÇİŞ KUTLAMASI'

    Heyecanı gün geçtikçe büyüyen ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda 'baby shower partisi' yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' gerçekleştirmişti.
  • Demet Evgar'dan yeni ritüel: Yine bir çemberde beraberdik - Magazin haberleri

    Son yıllarda moda olan baby shower partisi yerine geçmişi çok uzun yıllar öncesine dayanan bir ritüeli tercih eden Evgar'ı yakın arkadaşları da yalnız bırakmamıştı.
  • Demet Evgar'dan yeni ritüel: Yine bir çemberde beraberdik - Magazin haberleri

    Bir çember oluşturarak yere oturan kadınlar, ellerinde çiçekler, dillerinde dualarla; dünyaya gelecek olan 'Mavi'yi neşe içinde çağırmıştı.
  • Demet Evgar'dan yeni ritüel: Yine bir çemberde beraberdik - Magazin haberleri

    Kutlamada arkadaşları Evgar'a satın aldıkları değil, kendi elleriyle ürettikleri hediyeleri vermişti. Ritüele katılan isimler, bebek için güzel temennilerini dile getirmişti.
  • Demet Evgar'dan yeni ritüel: Yine bir çemberde beraberdik - Magazin haberleri

    "ANALIĞI VE YARATIMI ONURLANDIRDIK"

    Demet Evgar, konuyla alakalı, "Analığı, yaratımı; Mavi ile, kız kardeşlerimle, şarkılarla, dualarla, masallarla, danslarla onurlandırdığımız günümüz kutlu olsun." demişti.
  • Demet Evgar'dan yeni ritüel: Yine bir çemberde beraberdik - Magazin haberleri

    "SIKIŞMIŞ BİR DÖNEMDEYDİM"

    Öte yandan Demet Evgar, daha önce yaşadığı süreci anlatmıştı. Demet Evgar, "Bebeğimi bedenimde misafir etmeden önce sıkışmış bir dönemdeydim. Kundalini kriya’sına başladım. 40 gün boyunca sabah 05.30’da kalkıp, meditasyon yaptım. Zaten o süreçte de hamile kaldım. Kızıma vücudumda sağlıklı bir alan açmak için gece yarıları 03.00’te uyanıp, yoga yapıyorum." açıklamasını yapmıştı.
  • Demet Evgar'dan yeni ritüel: Yine bir çemberde beraberdik - Magazin haberleri

    "ANNE OLMAYA ÇOK HAZIRMIŞIM"

    42 yaşındaki oyuncu, "Çocuk doğurmak zorunda olmadığımı düşünürdüm ama gördüm ki anneliğe çok hazırmışım. Şimdi Mavi beni seçtiği için çok mutluyum, umarım beni sever." demişti.
  • Demet Evgar'dan yeni ritüel: Yine bir çemberde beraberdik - Magazin haberleri

    "MAVİ'Yİ MUHTEMELEN KÖY OKULUNA YAZDIRIRIM"

    Bebeğini suda dünyaya getirmek istediğini ifade eden Evgar, "Bizim evde televizyon olmayacak. Muhtemelen Mavi’yi köy okuluna yazdırırım. Çünkü büyük kentlerde özel okullarda okuyan çocuklar başlarını tabletten kaldırıp, ‘Merhaba’ demeyi bilmiyor." ifadelerini kullanmıştı.
  • Demet Evgar'dan yeni ritüel: Yine bir çemberde beraberdik - Magazin haberleri

    "KIZIMA BİR ŞEYLER ÖĞRETMEYE HİÇ NİYETİM YOK"

    Evgar, "Kızıma bir şeyler öğretmeye hiç niyetim yok. Çünkü biliyorum ki; tüm çocuklar gibi bilgece doğacak. Niyetim çocuğumu, toprağın içine bırakmak. Arkasına doğanın gücünü almasını sağlamak. Bir de dil bilsin yeter." demişti.
  • Demet Evgar'dan yeni ritüel: Yine bir çemberde beraberdik - Magazin haberleri

    "BABAANNEM GİTTİ, BANA KIZIMI GÖNDERDİ"

    Ayrıca Mavi'nin göbek adı 'Sebahat'in, babaannesinin ismi olduğunu belirten Demet Evgar, "Zaten babaannem gitti, kızımı bana gönderdi." şeklinde konuşmuştu.

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