'İndirimleri takip ediyorum, para kolay kazanılmıyor!' 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İddialı kıyafet seçimiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Demet Özdemir, etkinlik öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kıyafetten ziyade ayakkabıya ve çantaya çok para harcadığını ifade eden Özdemir, "İndirimleri takip eder misiniz?" şeklinde yöneltilen soru üzerine, "Tabii ki de indirimleri takip ediyorum. Kolay para kazanmıyoruz sonuçta." yanıtını verdi.

Bir süredir ekranlardan uzak olan 29 yaşındaki ünlü oyuncu, yakın zamanda yeni projeyle izleyicisiyle buluşacağını belirtti.

"YAKIN ZAMANDA EKRANLARDA OLACAĞIM"

Özdemir, "Aslında bir süre setlere ara verip dinlenmeyi planlıyordum ama öylesine güzel projeler geliyor ki. Görünen o ki yakın zamanda ekranlarda olacağım. Ben tam anlamıyla netlik kazanmadan bir şey demek istemiyorum ama yakın zamanda açıklamış olacağım." ifadelerini kullandı.

"HABERİMİZ YOK!"

Öte yandan kısa bir süre önce Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hakkında ayrılık iddiası ortaya atılmıştı. İkilinin aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı yollarını ayırdığı ileri sürülmüştü.

Basına yansıyan haberlerin ardından Özdemir, iddialara jet hızıyla yanıt vermişti. Güzel oyuncu, "Bizim bundan haberimiz yok ama?" sözleriyle çıkan söylentileri yalanlamıştı.

ÇEŞME'DE BELGELENMİŞTİ

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un birlikteliği, 2021'in ilk günlerinde ortaya çıkmıştı. Aşk, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yılbaşında Çeşme'de tatil yapan ikilinin fotoğraflarının çekilmesiyle belgelenmişti.

"GÜZEL BİR SÜRECİN ARİFESİNDEYİZ"

Oğuzhan Koç, ocak ayında, "Güzel bir sürecin arifesindeyiz." diyerek, Özdemir ile aşklarını duyurmuştu. Koç'un aşkını ilan etmesinin ardından ikili, beraberliklerini sosyal medyaya taşımıştı.

"AYNI EVDE YAŞAMIYORUZ"

Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile aynı evde yaşadıklarına dair çıkan iddialara da yanıt vermişti. Söylentileri yalanlayan Özdemir, "Oğuzhan ile aynı evde yaşamıyoruz." demişti.

ESKİ SEVGİLİSİNİN ARKADAŞI

Şarkıcı, yaklaşık dört yıl birliktelik yaşadığı oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile yollarını ayırmasının ardından, "Aşka küsmedim, aşka küsülür mü hiç? Hayat devam ediyor." açıklamasını yapmıştı.

'İHANET' İDDİALARI

Özdemir, 2017’de Oğuzhan Koç'un programına katılmıştı. Ünlü oyuncu, Oğuzhan Koç’u 4 Eylül 2019’da verdiği konsere de yalnız bırakmamıştı. Konsere o dönem Koç'un sevgilisi Yağmur Tanrısevsin de katılmıştı. Konserden 3 ay sonra ikili ayrılık kararı almıştı.

Yağmur Tanrısevsin ile Ekim 2019'da ayrılan Koç'un, bir ay sonra Emirgan'da Demet Özdemir ile görüntülenmesi ihanet iddialarını da beraberinde getirmişti.

Aynı mekandan çıkan ikiliden Demet Özdemir, kısa bir süre sonra yolda taksiden inip, Koç'un aracına binmişti. İkili, beraber şarkıcının Beykoz'daki evine giriş yapmıştı. Bu gelişmeler üzerine Yağmur Tanrısevsin, sıkı dostu olan Demet Özdemir'i sosyal medyada takipten çıkmıştı.