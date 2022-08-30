"MUTLULUKLAR DİLİYORUM"

Geceye eşi Bedri Güntay ile birlikte katılan Pelin Karahan, "İkisine de mutluluklar diliyorum. Güzel bir gece olacak." dedi.

Yaz günlerinin birçok gününü neredeyse Bodrum'da geçiren Karahan'a basın mensupları, "Tatiliniz nasıl geçti? Fiyatlar bu yaz uygun muydu?" sorusunu yöneltti.

Oyuncu, "Tatil güzel ve keyifliydi. Biz de eski zamanlara göre tatili evde geçirdik. Esnaf da haklı. Onlar da fiyatları bu şekilde yansıtmak zorunda. Biz evde kaldığımız için şanslıyız tabi ama otellerde kalanlar biraz zorluk çekmiş olabilir." açıklamasını yaptı.

Yeni projelerinden de bahseden Pelin Karakan, "Bir müzikal oyuna başlıyorum. Bunun şan ve dans dersleri alıyorum bu aralar. Broadway'den çıkma bir oyun, kadromuz da güzel. Emre Altuğ, Canan Ergüder, Asuman Dabak, Pelin Akil var." ifadelerini kullandı.