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Konuklar Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin düğününü değerlendirdi

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir ile müzisyen Oğuzhan Koç, görkemli bir tören ile hayatlarını birleştirdi. Geceye katılan konuklar, ünlü çiftin düğününü değerlendirdi

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  • Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin düğününü konuklar değerlendirdi - Magazin haberleri

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 26 Ağustos olarak belirledikleri nikah tarihlerini olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ağustos’a ertelemişti. İkili, iki günlük gecikmeyle nikah masasına oturdu.
  • Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin düğününü konuklar değerlendirdi - Magazin haberleri

    Çift, Sarıyer'deki bir otelde düzenlenen tören ile hayatlarını birleştirdi. Geceye çiftin ailesi ve en yakın dostları katıldı.
  • Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin düğününü konuklar değerlendirdi - Magazin haberleri

    "HEYECANDAN TİTRİYORUM"

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Gecede yalnız başına objektiflere yansıyan Deniz Baysal, arkadaşının mutlu gününde yanında olmak istediğini söyledi. Baysal, "Benim için burada olmak çok güzel. Şu an heyecandan titriyorum. Bence bugün çok eğleneceğiz. Barış bugün konserde." dedi.
  • Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin düğününü konuklar değerlendirdi - Magazin haberleri

    "SAHALARA GERİ DÖNECEĞİM"

    Ayağındaki alçı ile düğüne katılan oyuncu Atakan Çelik, "Güzel bir gece. Heyecanlıyız, bakalım neler olacak..." ifadelerini kullandı.

    Geçtiğimiz günlerde ayağından sakatlanan Çelik, "1.5 ay önce koşarken aşil tendonum koptu. O yüzden böyle bir operasyon geçirdim, tamda filmin turnelerinin üstüne denk geldi. Hiçbir şeyden eksik kalmadım. Bu şekilde devam ediyorum çalışmaya. Bir ay daha böyle kalacak. Ondan sonra sahalara geri döneceğim." şeklinde konuştu.
  • Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin düğününü konuklar değerlendirdi - Magazin haberleri

    "MUTLULUKLAR DİLİYORUM"

    Geceye eşi Bedri Güntay ile birlikte katılan Pelin Karahan, "İkisine de mutluluklar diliyorum. Güzel bir gece olacak." dedi.

    Yaz günlerinin birçok gününü neredeyse Bodrum'da geçiren Karahan'a basın mensupları, "Tatiliniz nasıl geçti? Fiyatlar bu yaz uygun muydu?" sorusunu yöneltti.

    Oyuncu, "Tatil güzel ve keyifliydi. Biz de eski zamanlara göre tatili evde geçirdik. Esnaf da haklı. Onlar da fiyatları bu şekilde yansıtmak zorunda. Biz evde kaldığımız için şanslıyız tabi ama otellerde kalanlar biraz zorluk çekmiş olabilir." açıklamasını yaptı.

    Yeni projelerinden de bahseden Pelin Karakan, "Bir müzikal oyuna başlıyorum. Bunun şan ve dans dersleri alıyorum bu aralar. Broadway'den çıkma bir oyun, kadromuz da güzel. Emre Altuğ, Canan Ergüder, Asuman Dabak, Pelin Akil var." ifadelerini kullandı.
  • Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin düğününü konuklar değerlendirdi - Magazin haberleri

    Basın mensuplarına poz veren Murat Boz, "Arkadaşlarımın mutluluğuna ortak olmaya geldim." şeklinde konuştu.
  • Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin düğününü konuklar değerlendirdi - Magazin haberleri

    "O BAKIŞLAR HERKESE ÖRNEK OLSUN"

    Ünlü çiftin yakın arkadaşları arasında yer alan Murat Dalkılıç, "Bu güzel birlikteliğe şimdiye kadar şahitlik ettik. Çok güzel bakıyorlar birbirlerine. O güzel bakışlar herkese örnek olsun." dedi.

    Dalkılıç kendisine yöneltilen "evlilik" sorusuna ise gülerek yanıt verip, muhabirlere teşekkür etti.
  • Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin düğününü konuklar değerlendirdi - Magazin haberleri

    "DÜĞÜNÜMÜZDE KULİSE KAÇIP, KEBAP YEMİŞTİK"

    Eser Yenenler, "Güzel hazırlandık. İkisini de çok seviyoruz, mutlu olsunlar. Bizler evdeyiz, çocuklar ile mutluyuz. Çocuklar Oğuzhan'ın düğününde pistte koşsunlar istedim ama dayanamadılar ve uyudular. Organizasyon stresli bir şey. Misafirler için kendini heder ediyorsun, Oğuzhan da şu an öyle. İçten içe, 'Herkes evine gitse de dağılsak.' moduna girecek ilerleyen saatlerde. Şahsen biz öyleydik. Düğünümüzde bir ara kulise kaçıp, bir saat takılıp, kebap yemiştik." sözleriyle güldürdü.
  • Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin düğününü konuklar değerlendirdi - Magazin haberleri

    "MUTLULUKLARINA ŞAHİTLİK ETMEYE GELDİK"

    Evliliklerindeki krizi atlatarak boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral-Hakan Baş çifti, "İki sevdiğimiz dostun mutluluğuna şahitlik etmeye geldik. Yazın çok tatil yapamadık, iş yoğunluğundan dolayı ama genel anlamda güzeldi." şeklinde konuştu.
  • Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin düğününü konuklar değerlendirdi - Magazin haberleri

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ozan Doğulu ile sevgilisi Hera, "Ömür boyu mutlu olsunlar. En önemli şey; saygı. Biz dört yıldır beraberiz, ilişkimizi ayakta tutan şey... Bir tavsiye verecek olsam, 'Birbirlerine saygılı olsunlar.' derim." dedi.

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