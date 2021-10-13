"YAŞLANMA KORKUM HİÇ YOK"

Şener, "Çok iyi bakıyorum kendime. Spor yapıyorum. Her sabah okula bırakıyorum çocukları, sonra sporumu yapıyorum. Aslında herkesin bildiği basit yöntem var. Yaktığından daha azını yiyeceksin. Mevsiminde sebze ve meyve yemek, protein ağırlıklı beslenmek... Ben hep evde tencere yemeği yerim. Yağlı ve anormal soslu şeyleri yemiyorum. Günde bir saat spor yapıyorum. Boş yere olmuyor, emek verince oluyor. Kereviz sapı, salatalık, taze zencefil ve limon... Bunları her gün içiyorum. Yaşlanma korkum hiç yok. Yaşımı herkese söylüyorum." diye konuştu.