İbrahim Kutluay’ın resmi avukatı Ahmet Bey, “Hakikaten bu açıklamalar ve süreç korkunç. Dava süre boyunca ağladılar. Sonra dava bitti. ‘Biz ne mutluyuz istediğimizi aldık’ dediler. Sonra bir baktık bambaşka şeyler yaşanıyor. Hayatları bir tiyatro olarak geçiyor. Duruşmada neyse duruşmanın dışında bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Mahkeme kararı ile alakası olmayan abuk sabuk şeyler yaşanıyor. Mahkemede verilen tekliflerden ödenen paralardan sonra hep 8-10 misli paralar isteniyor. Biz istiyoruz ki bir an önce bu iş bitsin. Dilekçelerde hep yazdık. ‘Çocuklara yazık oluyor’ dedik. Ne İbrahim ne de ben avukatı olarak çocuklar için bir tek açıklama yapmadık şimdiye kadar. Ben bunca zaman sonra ilk kez sizinle konuşuyorum. Çocuklar için hep sustuk. Ama karşı taraf hiç susmuyor sürekli tiyatro çeviriyor. İbrahim Kutluay’ın davayı sürdürmeye çalışması gibi bir durum yok. Bilakis bir an önce bitmesini istiyor. Demet Hanım’ın size yaptığı açıklamaları tamamen davayı etkilemek için. Sizler gerçeği bulmak istiyorsanız yapılan açıklamaların tam tersini düşünün” dedi.



Esin Övet bugünkü köşesinde de Demet Şener'in avukatı Aslı Çelik'in açıklamasına yer verdi.



Övet'in, "Şu magazin dünyasında iki şeyi öğrendim" başlıklı yazısı şöyle:



1-Bilmediğin işlere burnunu sokma.

2-Karı-koca arasına asla girme.

Ve nitekim yıllardır da süren bir olay var ki, Demet Şener-İbrahim Kutluay mevzusu...

İki gündür bununla ilgili bir şeyler yazıyorum, çiziyorum. Tarafların açıklamalarını yayınlıyorum.

Konuyu aslen kapatmıştım.

Ancak İbrahim Kutluay’ın avukatı Ahmet Bey'in açıklamasının ardına Demet Şener’in avukatı Aslı Çelik de bir açıklama yaptı.



Tabii ki adı geçen herkesin söz hakkı vardır. Bu son söz buyurun:



İşte Demet Şener’in avukatı Aslı Çelik’in açıklaması:



"Öncelikle belirtmek isteriz ki, karşı taraf vekilinin belirttiği gibi taraflar arasında görülmekte olan boşanma davası sona ermiş değildir. Kendilerinin de malumu olduğu üzere dosya istinafa gitmiştir. Ortada keşinleşmiş bir mahkeme kararı ise asla yoktur. Bunun aslı sebebi ise İbrahim Kutluay’ın davanın başından beri Edvina Sponza ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiyi reddetmesidir. Bu durumun tüm delilleri mahkeme dosyasında mevcuttur.



Hukuki mesnedden ve gerçeklikten yoksun açıklamalar ile gerçek asla değişmeyecektir. Müvekkilimiz iki çocuğu ile maddi manevi mağdur edilmiş ve edilmeye çalışılmaktadır. Elbetteki müvekkilimiz evlilik dışı ilişkisine hali hazır da devam eden tarafları karşısında görünce aklı selim her kadın gibi gerekeni yapmıştır.



Herkes tarafından bilinmelidir ki müvekkil Demet Şener asla davanın içeriği, delilleri vs. hakkında asla ve asla hiçbir platformda hiçbir beyanda bulunmamıştır.



Müvvekkilimiz önce iki çocuğu sonra kendisi için hukuki mücadelesini sonuna kadar devam ettirecektir. Ayrıca yalan ve iftira içeren her beyanda hukuki olarak tarafımızdan takip edilecektir. Karşı taraftan beklenen ise artık inkarı bırakıp gerekeni yapmasıdır."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ