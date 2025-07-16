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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Demir Ege Tıknaz: Shakhtar maçına hazır olacağız - Beşiktaş Haberleri

        Demir Ege Tıknaz: Shakhtar maçına hazır olacağız

        Hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'e 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz ve Demir Ege Tıknaz, mücadelenin ardından HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 22:34 Güncelleme: 16.07.2025 - 22:34
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        "Shakhtar maçına hazır olacağız!"
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        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Beşiktaş, Wolfsberger ile hazırlık maçında kozlarını paylaştı ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

        Mücadele sonrası siyah-beyazlılarda Kartal Kayra Yılmaz ve Demir Ege Tıknaz, HT Spor'a konuştu.

        KARTAL KAYRA YILMAZ: EKSİKLERİMİZ VAR

        Öncelikle bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Hazırlık kampındayız, bir hazırlık maçımız daha var. Maçın genelinde istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık, gelişmemiz ve öğrenmemiz gerekiyor. Eksiklerimiz var, sezona en iyi şekilde hazırlanmak için bu kampları yapıyoruz. Burada önemli olan fiziksel gelişimimizi en iyi şekilde tamamlayabilmek.

        DEMİR EGE TIKNAZ: SHAKHTAR MAÇINA HAZIR OLACAĞIZ

        Öncelikle Kartal ağabeyi kutluyorum, inanılmaz bir gol attı. Geliştirmemiz gereken yönlerimiz var, hazırlık kampında böyle müsabakalar oluyor. Daha iyi çalışmamız lazım, yeni oyuncular var. Shakhtar maçına hazır olmak istiyoruz.

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