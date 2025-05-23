Demir Ege'ye Fransa'dan talip!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Portekiz ekibi Rio Ave'ye satın alma opsiyonu ile kiraladığı Demir Ege Tıknaz'ın talipleri artmaya devam ediyor.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre, Fransa'dan Lille, 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu ile ilgileniyor.

Rio Ave ile temasa geçen Fransız ekibinin yine aynı takımda kiralık olarak forma giyen Tiago Morais'i de Demir Ege transferine dahil etmeye çalıştığı ancak bu önerinin kabul edilmediği vurgulandı.

Demir Ege ile uzun süredir Portekiz devleri Porto, Sporting Lizbon, Benfica ile Alman ekibi Leipzig de ilgileniyordu.