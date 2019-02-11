Sivasspor maça hızlı başladı. Kırmızı-beyazlılar 5. dakikada Kone'nin golüyle 1-0 öne geçti: Sağ kanada açılan topu Diabate kontrol etti. Rakibinden sıyrılan Diabate'nin ortasında Arouna Kone kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Golden sonra da ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, 13. dakikada bir kez daha gole yaklaştı: Sivasspor'da kullanılan köşe vuruşu sonrası Kone topu kaleye göndermek istedi ancak Fatih tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Sivasspor, devre arasında soyunma ödesine 1-0 önde gitti.

Ev sahibi ekip ikinci yarıya da hızlı başladı. 50. dakikada Emre Kılınç sol kanattan ceza sahasına çevirdi. Rybalka müsait pozisyonda topu dışarı vurdu.

Ataklarını kesmeyen Sivasspori 52. dakikada bir kez daha rakip kale önünde gol aradı. Ziya'nın sol kanattan pasında top Emre'nin önünde kaldı. Emre'nin zayıf vuruşu Fatih'te kaldı.

ALİ PALABIYIK 'PENALTI VAR' DEDİ

58. dakikada gerçekleşen pozisyonda Ali Palabıyık, VAR incelemesine başvurdu ve daha sonra beyaz noktayı gösterdi. Sivasspor'da topun başına gelen Arouna Kone kendisinin ve Sivasspor'un ikinci golünü kaydetti.

Maçın 73. dakikasında Sivaspor'da kullanılan köşe vuruşunda Muhammet'in kafa vuruşunu Fatih çıkardı. Pozisyonun devamında Hakan Arslan topu dışarı gönderdi.

İKİNCİ PENALTI

84. dakikada Ali Palabıyık, Bjarsmyr'den önce Ziya Erdal'ın Onur Ayık'a yaptığı müdahale nedeniyle penaltı noktasını gösterdi.

86. dakikada daha önce sarı kartı bulunan Ziya Erdal, Onur Ayık'a yaptığı müdahale nedeniyle ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

Penaltı atışını Josue gole çevirdi ve farkı bire indirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında gol olmayınca Sivasspor sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Bu sonucun ardından Akhisarspor 17 puanla 18. sırada kalırken puanını 31'e yükselten Sivasspor 7. sıraya tırmandı