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Haberler > Futbol Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı

Beşiktaş'ın 2019 yılı birinci olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın toplam borcu 2018 yıl sonu itibariyle 2.314.695.709 Türk Lirası olarak kayıtlara geçti

DHA