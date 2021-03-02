"İNANILMAZ AĞIR GELDİ"

Hasta yatağından paylaşımlarda bulunan Akkaya, sözlerine şu şekilde devam etmişti:

Aslen en baştan niyetim hızlıca atlatıp, 'Bakın, sağlıklı yaşamın mükafatı' demek isterdim size. Ancak hayatında hiç ciddi bir sağlık sorunu yaşamamış biri olarak bana inanılmaz ağır geldi. Belli ki hastanede bir süre kalacağım. Buyurun şu dört günde yaşadıklarımı sizlerle paylaşıyorum.

"CİĞERİMDE MİNİK SIKINTILAR VAR"

Bir kere evde kalmaya ısrar etmek her zaman iyi fikir olmayabilir çünkü ciğerlerimde minik sıkıntıları bugün hemen görüntüleyip, kortizona başladılar. Yani evde kalmak yerine, iç sesiniz 'Hastaneye git' diyorsa gidin. Ayrıca ateşim sürekli 39'larda seyrediyor.

Öksürük krizim başladı bu ara. Ateş zaten baki, yani ateşim 38 olunca hissetmiyorum öyle diyeyim. Eklem ağrımda azalma var ilk günlere göre. Unutmayın ki bana bir şey olmaz. Eskiden beter enerjik bir energizer tavşanı gibi kalkacağım bu yataktan.