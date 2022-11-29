Biraz dinlenmek ve şehrin stresinden uzaklaşmak istediğimiz zamanlarda yaptığımız ilk şey doğayı daha fazla hissedebileceğimiz yerlere gitmek oluyor.

Denizden gelen dalga sesleri, gürleyen şelale ya da kuş cıvıltıları arasında sadece bedenen değil ruhen de dinleniyoruz. Bu, herkesin aynı tatil zevkine sahip olmasından kaynaklanmıyor, elbette!