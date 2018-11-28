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"İLK BEN AÇILDIM"

“Caner ile çok yakın arkadaştık. Çıktığı kızları falan biliyorum. Bir gün ‘Ya bu kızlarla olmamalı, benimle olmalı’ dedim. Ben kafaya koydum. Bir yere gidiyor, ‘Özledim’ yazıyorum. Not bırakıyorum. 5-6 ay peşinden koştum. O zamana kadar çok üstüne gitmiştim. O gün elimi tuttu. Ama ilk kim açıldı derseniz, ben. ‘Deniz istiyorsun biliyorum ama ben iyi bir sevgili olamam sana’ dedi. ‘Ben sana güveniyorum, olursun’ dedim. ‘Benim ciddi bir ilişkim olmadı. Seni üzerim. Arkadaşlığımız da zarar görür’ dedi. ‘Ya rahat ol, bana bırak. Deneyelim, olmazsa arkadaş devam ederiz’ dedi. Şimdi 6 yıl oldu, patladı gitti. Bir gün beni bırakıp gitse bile benden yana arkadaşlık bitmez. O nasıl tepki verir bilmiyorum ama benim hep hayatımda olur. “