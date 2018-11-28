'Çocuklar Duymasın' dizisiyle ekranlarda olan Deniz Gök, 2. Sayfa programına konuk oldu. Gök, merak edilenleri canlı yayında anlattı.
İşte Deniz Gök'ün açıklamalarının satır başları:
"ESKİ KİLOMU SEVGİLİME BİLE SÖYLEMEDİM"
"Diyestisyen kontrolünde zayıfladım. Eski kilomu sevgilime bile söylemedim. Venedik’e gitmiştim. ‘Deniz yemenden içmenden kısacaksın. Yılda 3 kez buraya geleceksin’ dedim. Yılda 3 kez gidiyorum şimdi. Ucuz bilet kollamak lazım. Sosyal medyada Birol Bey ilan vermiş. 'Senaryo ekibi oluşturacağım, CV’lerinizi gönderin' yazmış. Kuzenim bana ‘Böyle bir ilan var Cv gönderelim’ dedi. Sonra beni çağırdılar, onu çağırmadılar. Haftada bir gün toplanmaya başladık. Caner de o grubu organize ediyordu. Sonra ben mesaj attım ‘Caner Bey, benim ders programımla uymuyor toplantı’ dedim. Büyük yalan! Salsa kursum vardı. Sonra o grup dağıldı. Ben Birol Hoca’ya ‘Sizinle çalışmak istiyorum’ dedim. ‘Tamam kal, senaryo asistanım ol’ dedi.”
"İLK BEN AÇILDIM"
“Caner ile çok yakın arkadaştık. Çıktığı kızları falan biliyorum. Bir gün ‘Ya bu kızlarla olmamalı, benimle olmalı’ dedim. Ben kafaya koydum. Bir yere gidiyor, ‘Özledim’ yazıyorum. Not bırakıyorum. 5-6 ay peşinden koştum. O zamana kadar çok üstüne gitmiştim. O gün elimi tuttu. Ama ilk kim açıldı derseniz, ben. ‘Deniz istiyorsun biliyorum ama ben iyi bir sevgili olamam sana’ dedi. ‘Ben sana güveniyorum, olursun’ dedim. ‘Benim ciddi bir ilişkim olmadı. Seni üzerim. Arkadaşlığımız da zarar görür’ dedi. ‘Ya rahat ol, bana bırak. Deneyelim, olmazsa arkadaş devam ederiz’ dedi. Şimdi 6 yıl oldu, patladı gitti. Bir gün beni bırakıp gitse bile benden yana arkadaşlık bitmez. O nasıl tepki verir bilmiyorum ama benim hep hayatımda olur. “
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