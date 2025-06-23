Denizbank sendikasyon kredisi aldı

DenizBank yüzde 130 talep ile sürdürülebilirlik temalı 1,1 milyar dolar sendikasyon kredisi temin etti.

22 ülkeden 47 bankanın katılımı ile gerçekleşen işlem ile DenizBank, Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında, çevresel veya sosyal alanlarda pozitif etki yaratacak projelere kaynak sağlayıp; özel bankalar arasında yüzde 50’den fazla pazar payına sahip olduğu tarım başta olmak üzere kadın girişimciler ve KOBİ’lere verdiği desteği de devam ettirecek.

“ÇEVRESEL VE TOPLUMSAL ETKİSİ YÜKSEK OLDUĞU GİBİ VADE YAPISI İLE ÖRNEK BİR FİNANSMAN”

Yeni işlemin, Sürdürülebilir Finans Çerçevesi ile tam uyumlu şekilde yapılandırıldığını ve uzayan vade yapısı ile ülkemizin daha sağlıklı finansmana kavuşması için örnek oluşturduğunu belirten DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; “DenizBank olarak stratejimizin merkezine sürdürülebilirlik yaklaşımını yerleştiriyor; temin ettiğimiz fonları, çevresel etkileri ve sosyal kapsayıcılığı gözeten, uzun vadeli değer yaratan projelere yönlendiriyoruz. Bu yeni finansman kaynağı ile de, özel sektör bankaları arasında pazarın yarısından fazlasına hakim iş hacmimizle lider konumda olduğumuz tarımda istihdamı artırmak başta olmak üzere, KOBİ’leri güçlendirmek ve kadın girişimcilerin ekonomiye katılımını teşvik etmek önceliğimiz olacak. Yine, karbon yoğun sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin düşük karbonlu ekonomiye geçişini desteklemek için daha fazla sorumluluk üstlenerek sunduğumuz yeşil finansman çözümlerini çeşitlendireceğiz.