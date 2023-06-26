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Denizde kaybolduğunu düşündükleri çocukları bulunan aile sevinç gözyaşlarına boğuldu

Denizde boğuldu zannedip büyük bir endişeyle gelecek haberi bekleyen aile birdenbire çocuklarını karşılarında görünce sevinç gözyaşlarına boğuldu...

Denizde kaybolduğunu düşündükleri çocukları bulunan aile sevinç gözyaşlarına boğuldu
DHA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tatil için gittikleri sahil kenarında çocuklarının denizde boğulduğunu düşünen aile büyük korku yaşadı. Cankurtaranlar tarafından sahilde yürürken bulunan çocuk ailesine teslim edildiği an duygu dolu anlar yaşandı.


Olay, Karasu ilçesine bağlı Yalı mahallesinde meydana geldi. Kocaeli´nin İzmit ilçesinden Doğu Karadeniz Caddesindeki Kule 12 bölgesinde butik otele yerleşen aile sahile gitti. Kurban Bayramı tatili için geldikleri sahilde ailenin çocukları Yiğit Kökçan (14) kayboldu.

Aile, çocuklarının denizde kaybolma ihtimaline karşılık kankurutanlara haber verdi. Sahilde görevli cankurtaranlar hem sahilde hem karada arama çalışması başlatırken, aile de endişe içerisinde grevlilerden gelecek haberi beklemeye başladı.


Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarının ardından Kökçan, sahilde yürürken bulundu. Cankurtaranlar, buldukları Kökçan´ı ailesinin yanına getirdi. Karşılarında çocuklarını görünce sarılan aile sevinç gözyaşı döktü.

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