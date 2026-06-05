Denizin üstünde 55 kilometre giden yol bir anda gözden kayboluyor

Hong Kong Zhuhai Macau köprüsü dünyanın en uzun deniz köprüsü olarak 2018'de açıldı ve hâlâ rekoru elinde tutuyor. 2025'in ilk günlerinde tek günde 156 bin yolcu taşıyarak kendi günlük rekorunu da kırdı. Ama köprüde gidenleri uzunluğundan çok başka bir şey şaşırtıyor. Tam ortada yol bir anda kaybolup denizin altına giriyor.

Dünyanın en uzun deniz geçişinde şaşırtan detay

Bu geçiş Hong Kong'u Çin anakarasındaki Zhuhai ve Macau şehirlerine bağlıyor. Mantık gereği baştan sona köprü olması beklenir. Boğazın tam ortasında ise mühendisler köprü yapmaktan vazgeçti. Üst üste binen iki ayrı sorun vardı.

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Birincisi denizin kendisiydi. Lingdingyang Boğazı dünyanın en yoğun su yollarından biri ve aralarında devasa yük gemilerinin de bulunduğu bir trafik geçiyor. Bu gemilerin altından rahatça geçebilmesi için köprünün çok yüksek olması gerekirdi. O yüksekliği taşıyacak kuleler ise hem pahalı hem de boğazın bu darboğazında pratik değildi.

Ama asıl çıkmazı yaratan şey suyun değil havanın kullanımıydı. Tam o nokta Hong Kong Havalimanı'nın iniş kalkış koridorunun altında kalıyor. Chek Lap Kok'a inen uçaklar buranın üzerinden alçalarak geçiyor. Köprüye yüksek bir kule dikseniz uçakların önünü kesersiniz. Bir tarafta altından koca gemilerin geçebilmesi için olabildiğince yükselmek isteyen bir köprü vardı. Tepede ise alçalan uçaklar yüzünden o yüksekliğe hiç çıkamayacağı belliydi. İki istek aynı noktada uzlaşmayınca yol denizin altına alındı.

Yol iki yapay adadan denizin altına süzülüyor

Tünelin iki ucunda denizin ortasına sıfırdan kurulmuş iki yapay ada var. Sürücü köprüde giderken önce bu adalardan birine çıkıyor. Ada üzerinde yol yavaşça eğilmeye başlıyor ve denizin altına süzülüyor. 6.7 kilometre boyunca su altında ilerledikten sonra öteki adadan tekrar gün ışığına çıkıyor. Üstünüzden geçen kocaman yük gemileriyle aranızda yaklaşık on beş katlı bir bina kadar mesafe var.

Bu tüneli kazıp oymadılar. Beton boruları karada parça parça döktüler ve deniz tabanında önceden açtıkları kanala teker teker indirip su altında birbirine eklediler. Sonra üstünü örtüp düzlediler. Yani köprünün suyun üstünde bittiği, yolun kaybolup denizin altına girdiği o nokta, deniz tabanına sırayla dizilmiş dev beton boruların ağzı.

İnşaatı dokuz yıl sürdü

Köprünün yapımı 2009'da başladı ve dokuz yıl sürdü. Bu süre içinde 19 işçi hayatını kaybetti ve bütçe baştaki hesabı epeyce aştı. İşin ortasında bir de beton dayanıklılık testlerinin sahte çıkması büyük bir skandala dönüştü ve laboratuvar çalışanları hakkında soruşturma açıldı. Bugün denizin üstünde gidip altından çıkan o yol, her sabah Zhuhai'den Hong Kong'a işe giden binlerce insanın sıradan güzergâhı.