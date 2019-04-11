Özkurnaz, yaptığı açıklamada, denizlerde trol ve gırgır tekneleriyle yapılan avcılık için daha önce 1 Nisan olan av yasağı süresinin önceki yıllarda 15 Nisan'a çıkarıldığını anımsattı.
Bu süreçteki 15 günlük farkın, ekonomik kazanç açısından faydalı gibi görünse de nisanda yumurta bırakma dönemine giren balıkların üremelerine ve özellikle bazı türlerin popülasyonuna negatif bir durum olarak yansıdığını aktaran Özkurnaz, bu sürenin yeniden irdelenmesi gerektiğini anlattı.
Av yasağının 15 Nisan'da başlayacağını, bu dönemde avlanan balıkların yumurtalı balıklar olduğunu vurgulayan Özkurnaz, şöyle devam etti:
"Bu dönemde yakalanacak balıklar havyarlı dediğimiz yani yumurtalı balıklardır. Bu balıklarda binlerce yavru balık var. Nisan ayı başında özellikle bazı türlerde yoğun bir yumurtlama dönemi geçiriyoruz. Eskiden av yasağı 1 Nisan'da başlıyordu. Bu dönem yapılan itirazlarla, başvurularla, isteklerle 15 gün uzatıldı ama denizlerdeki balık popülasyonu için yararlı bir süreç olmadı bu. Yasağın 15 gün ileriye gitmesi daha çok avlanma demek. Bu da yumurtlama dönemindeki balıkların avlanmasıyla popülasyonun azalması demek."
"YUMURTALI BALIKLAR KARADENİZ'E GEÇİYOR"
Özkurnaz, halen Ege'den Karadeniz'e doğru bir göç olduğunu söyledi.
Balıkların bu göç ile yumurta bırakarak çoğalmaya devam ettiğini, bunun ekosistemin bir parçası olduğunu belirten Özkurnaz, "Bu dönemde yani nisan ayı itibarıyla balıklar havyarını dökme sürecinde oluyor. Balığın çoğalması için en önemli dönem. Balıklar şu anda Ege Denizi'nden yumurtalı yani havyarlı bir şekilde gelmeye başladı, yumurta bırakmak için Karadeniz'e doğru ilerliyor, göç ediyor." dedi.
Özkurnaz, denizlerdeki bereketi devam ettirebilmek için daha akıllı olunması gerektiğine dikkati çekerek, "Balıkçılarımızın da bu konuda daha hassas olması gerekiyor. Aslında bu süre konusunda balıkçılarımız daha ısrarlı olmalılar. Özellikle gırgır ve trol gibi büyük balıkçılarımızın 15 gün ileriye giden yasak sürecini yoğun şekilde değerlendirmelerini de biz tasvip etmiyoruz." ifadesini kullandı.
Bu sürede yakalanan her balığın denizlerin geleceği açısından önemine işaret eden Özkurnaz, şunları kaydetti:
"1-15 Nisan'da yapılacak avcılık, balıkların yumurtasının kaybolması demektir. Bu dönemdeki av, popülasyonu azaltacaktır. Daha önce zaten bu süre 1 Nisan'a başlıyordu. Denizlerde av yasağı 1 Nisan'a çekilmeli. Ümit ediyorum ki balıkçılığın devam edebilmesi, denizlerdeki çeşitliliğin korunabilmesi için süre konusunda bazı düzenlemelere tekrar gidilir."
Özkurnaz, yasaklara uyulduğu takdirde denizlerdeki balığın artacağını ve önceki yıllarda yaşanan tür bolluğunun bu sayede yeniden yakalanabileceğini sözlerine ekledi.
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