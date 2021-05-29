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Denizli'de 6 ilçeye doğalgaz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Denizli'de Baklan, Bozkurt, Buldan, Çardak, Kale ve Çal'a doğalgaz ulaştıracaklarını belirtti.

Denizli'de 6 ilçeye doğalgaz
AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Denizli'nin her bakımdan üreten bir şehir olduğunu, bu kentten gelen enerji taleplerini kesintisiz ve kaliteli bir şekilde karşıladıklarını aktardı.

Dönmez, kentin doğalgazla 2016 yılında tanıştığını, gelinen noktada 300 bine yakın doğalgaz abonesinin olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas ilçelerine doğalgaz ulaştırdıklarını kaydeden Dönmez, "Şu anda doğalgaz verilmeyen Babadağ, Çal, Baklan, Çameli, Bekilli, Çardak, Beyağaç, Güney, Bozkurt, Kale ve Buldan ilçelerimiz var. Bunlar içerisinden de nüfus ve tüketim potansiyelini dikkate alarak büyük bir kısmına inşallah doğalgaz vereceğiz. Baklan, Bozkurt, Buldan, Çardak, Kale ve Çal'a, bir kısmına boru gazı götürmek suretiyle, bir kısmına da taşıma yöntemiyle doğalgaz götürerek vatandaşlarımıza bu konforu ulaştırmış olacağız." diye konuştu.

Denizli'ye enerji ve madencilik alanında yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Dönmez, "Denizli'ye son 18 yılda sadece enerji ve madencilikle ilgili 3,8 milyar liralık yatırım yapmışız. Geçtiğimiz yıl yaptığımız yatırım tutarı 351 milyon lira olmuş. Önümüzdeki yıl içinde planladığımız yatırım tutarı bundan az olmayacak. Sadece elektrik dağıtımında 500 milyon liralık bir rakamdan bahsediyoruz. Gaz dağıtımı, madencilik ve diğer alanlarla en az 100-150 milyon lira daha koyduğunuzda katlanarak devam edecek bir yatırımdan bahsediyoruz." dedi.

Dönmez, Denizli Büyükşehir Belediyesinin de başta biyogaz olmak üzere güneş ve hidrolik potansiyeli sonuna kadar değerlendirdiğini, diğer belediyeleri de bu konuda inisiyatif almaya davet ettiklerini söyledi.

Bakanlık olarak bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getiren Dönmez şöyle konuştu:

"Sadece Denizli'de neredeyse 2 bin megavat civarında kurulu gücümüz var. Jeotermal özellikle burada öne çıkıyor. Yine doğalgaz çevirim santralleri çalışıyor. Toplam 290 tane santral çalışıyor. Tabi bunların bir kısmı da lisansız dediğimiz son dönemde kendi ihtiyaçları için elektrik üretmeye kurulu santraller. Bu sayı giderek artacak ben buna inanıyorum."

Bakan Dönmez son olarak Çardak Organize Sanayi Bölgesine de doğalgaz getirme konusunda söz verdiğini ve getireceklerini sözlerine ekledi.

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