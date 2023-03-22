İslam alemi için bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü itibarıyla başlayacak. 11 ayın sultanı olarak nitelendirilen Ramazan'ın gelişiyle illerin imsakiyeleri gündeme geldi. Diyanet tarafından yayımlanan 2023 Ramazan İmsakiyesi ile Denizli sahur vakti ve iftar saati belli oldu. İşte Denizli İmsakiyesi ile Denizli iftar vakitleri ve sahur saatleri...

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