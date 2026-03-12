Canlı
        Denizlispor amatörde de tutunamadı!

        Denizlispor amatörde de tutunamadı!

        Süper Lig'de uzun yıllar mücadele eden ve 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda elde ettiği başarılarla Türk futbolunda iz bırakan ancak yaşadığı mali ve sportif sorunlar nedeniyle Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Denizlispor'un, sezonun bitimine 7 maç kala aldığı 6 puan silme cezasıyla Denizli Süper Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Denizlispor amatörde de tutunamadı!

        Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Denizlispor bu sezon tarihinde ilk kez düştüğü Bölgesel Amatör Lig'de de eski borçlarından kurtulamadı. Bu sezon daha önce de eski yabancılarına olan borçları yüzünden FIFA tarafından 6 puanı silinen Denizlispor, Süper Lig döneminden yabancı oyuncularından Tiago Lopes'e olan borcu yüzünden 6 puan daha silme cezası aldı.

        Futbol Federasyonu, yıllardır transfer yasakları yüzünden takviye yapamayıp Bölgesel Amatör Lig 7'nci Grup'ta altyapı oyuncularıyla mücadele eden Denizlispor'un puan silme cezasını tabloya yansıttı. Toplam 12 puanı silinen Denizli, grupta 2 puanla son sıraya gerileyerek kurtuluş umutlarını tüketti.

        Süper Lig döneminden olan borçları yüzünden 5 yıldır transfer yapamayan Denizlispor, 2021'de Süper Lig'e veda ettikten sonra 4 yıl içinde 4 kez küme düşerek kendisini amatörde bulmuştu. Ege temsilcisi yeni sezonda Denizli Süper Amatör Lig'de yer alacak. Son 5 yıldır puan silme cezalarıyla sarsılan Denizlispor geçen sezon 3'üncü Lig'deyken de yine Tiago Lopes'e olan borcu yüzünden 6 puan silme cezası alarak küme düşmekten kurtulamamıştı.

        Denizli yönetimi, "Denizlispor'umuza 20-06-2019 tarihinde transfer olan Tiago Jorge Oliveira Lopes'in oynadığı dönemlerdeki alacaklarının ödenmemesinden dolayı, FİFA tarafından 31.07.2025 tarihinde Denizlisporumuza 6 puan silme cezası verilmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu da 10.03.2026 tarihinde FIFA tarafından verilen cezayı uygulamıştır" açıklamasını yaptı.

