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Denizlispor - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

Kasımpaşa, Süper Lig'in 33. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor. Kasımpaşa, haftaya 34 puanla 14. sırada girdi. Son mücadelesinde lider Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden lacivert-beyazlılar, ligde 5 maç sonra kazanarak moral bulmuştu

Denizlispor - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

DENİZLİSPOR - KASIMPAŞA

STAT: Denizli Atatürk Stadı
HAKEM: Alper Ulusoy
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 2

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Drinkwater, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Can

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AYRINTILI PUAN DURUMU

Kasımpaşa, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor.

Ligde yaptığı 31 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 34 puanla 14. sırada girdi. Son mücadelesinde lider Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Kasımpaşa, ligde 5 maç sonra kazanarak moral bulmuştu.

Denizlispor ise çıktığı 30 müsabakada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 25 puan yazdıran yeşil-siyahlılar, 33. hafta öncesinde 21'inci ve son sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-2 kazanmıştı.

Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Yusuf Erdoğan, Julian Jeanvier ve Armin Hodzic, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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