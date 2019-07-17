Spor Toto Süper Lig'e yükseldikten sonra transfer harekatına başlayan Yukatel Denizlispor, Beşiktaş'tan kanat oyuncusu Sedat Şahintürk'ü kiraladıktan sonra aynı kulüpten Enzo Roco'ya da talip oldu. Siyah-beyazlı ekipte az forma şansı bulan 26 yaşındaki Şilili stoper için girişim yapıldığı öğrenildi. Denizlispor Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat da Roco'nun stoper listesindeki isimlerden biri olduğunu doğruladı. Yeşil-siyahlı ekip stoper hattını daha önce Kayserispor'dan Sapunaru ve Akhisarspor'dan Mustafa Yumlu'yla takviye etmişti.
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