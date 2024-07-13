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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Dennis Draguş, Trabzonspor'un Macaristan kampına katıldı - Trabzonspor Haberleri

        Dennis Draguş, Trabzonspor'un Macaristan kampına katıldı

        Trabzonspor'un yeni transferi Denis Draguş, Macaristan kampına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 00:19 Güncelleme: 13.07.2024 - 00:19
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        Denis Draguş, kampa katıldı!
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        Sezon öncesi 2. etap yurt dışı kamp çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdüren Trabzonspor'un Romanya Milli Takım forması altında Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden yeni transferi Denis Draguş, izninin bitmesinin ardından öğle saatlerinde Macaristan'a geldi.

        Draguş, kampa dahil olduktan sonra bordo-mavili takımın akşam antrenmanına katılarak Karadeniz ekibiyle ilk antrenmanına da çıktı.

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