Deodorant patladı! Araç kül oldu! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Arnavutköy’de Rıfkı Atay Caddesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir beyaz eşya mağazasına ait olan otomobil, içinde bulunan deodorantın fazla sıcaktan patlaması sonucu alev aldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına aldı.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Beyaz eşya mağazasına ait olan otomobilin içindeki televizyonsa yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Otomobilin yanma anı ise, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.