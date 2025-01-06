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        Haberler Spor Futbol İspanya Deportiva Minera: 0 - Real Madrid: 5 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Deportiva Minera: 0 - Real Madrid: 5 | MAÇ SONUCU

        İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Real Madrid deplasmanda Deportiva Minera'ya konuk oldu. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 5-0 kazanırken, milli oyuncumuz Arda Güler 2 gol kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 22:59 Güncelleme: 06.01.2025 - 22:59
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        Arda Güler şov yaptı Madrid turladı!
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        İspanya Kral Kupası son 32 turunda Deportiva Minera ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadele Madrid temsilcisinin 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        R. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Federico Valverde, 13'te Eduardo Camavinga, 28 ve 88. dakikalarda Arda Güler ve 55'te ise Luka Modric kaydetti.

        Milli oyuncumuz Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.

        Bu sonucun ardından Real Madrid bir üst tura yükseldi. Deportiva Minera ise turnuvaya veda etti.

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