Deportiva Minera: 0 - Real Madrid: 5 | MAÇ SONUCU

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Deportiva Minera ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadele Madrid temsilcisinin 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

R. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Federico Valverde, 13'te Eduardo Camavinga, 28 ve 88. dakikalarda Arda Güler ve 55'te ise Luka Modric kaydetti.