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Deprem bölgelerinde hijyen aciliyeti: Ne yapılamalı?

Deprem bölgelerinde hijyen malzemelerine erişim sorunları devam ediyor. Salgın riski giderek artıyor. Deprem bölgelerinde yapılması gereken hijyen uygulamaları ve yardımlarını derledik...

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  • Deprem bölgelerinde hijyen aciliyeti: Ne yapılmalı? Hijyen yardımı nasıl yapılır?

    Deprem bölgelerinde sahra tuvaletleri maalesef yaygın değil ve umumi tuvaleletler kullanılamaz durumda. Sular tehlike arz ettiği için kesik ve şehirlerde kötü koku hakim. Ped ve menstürel ürünlerde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. 
  • Deprem bölgelerinde hijyen aciliyeti: Ne yapılmalı? Hijyen yardımı nasıl yapılır?

    Uzmanlar deprem bölgelerinde acil olarak uygulanması gereken tedbirlerden bahsediyor bunlar arasında ilk olarak su güvenliği yer alıyor.

    Şebeke suyunun ve kaynağı belirsiz olan suyun doğrudan kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, imkan yoksa su kaynatılıp soğutulduktan içilmesi gerektiğini söylüyor.
  • Deprem bölgelerinde hijyen aciliyeti: Ne yapılmalı? Hijyen yardımı nasıl yapılır?

    Kullanım suyuna klor tabletlei başka bir alternatif olabilir. Tankerlere su taşınmalı ve hijyenik koşullarda dağıtılmalı, su depoları sık sık dezenfekte edilmeli. 

    Uzmanlar tarafından yapılan en sık uyarılardan birisi, suyun güvenliği açısından en önemli tehlike su kaynağının insan dışkısıyla kontaminasyonu olduğunun unutulmaması gerektiği.
  • Deprem bölgelerinde hijyen aciliyeti: Ne yapılmalı? Hijyen yardımı nasıl yapılır?

    TUVALET

    Seyyar tuvaletlerin sıklaştırılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, daha sonra oluşturulan toplu barınma yerlerinde yeterli sayıda ve nitelikte tuvalet yapılması gerektiğini söylüyor.

    Barınma yerlerine yapılan tuvaletler alt yapıya bağlanmalı, mümkün olmadığı durumlarda sahra tuvaleti uygulanmalı. Tuvalet çukurlarının üzeri günlük olarak toprakla kapatılmalı.
  • Deprem bölgelerinde hijyen aciliyeti: Ne yapılmalı? Hijyen yardımı nasıl yapılır?

    Tuvaletlerin üzeri günlük olarak kireç kaymağı vb. maddelerle dezenfekte edilmeli. El hijyeni düzenli olarak sağlanmalı. 

    ÇÖPLER

    Afetzedelerin barındığı yerlerin uygun noktalarında çöp toplama alanları oluşturulmalı. Bu alanlar günlük olarak kireç kaymağı, çamaşır suyu gibi dezenfektanlarla temizlenmeli.

    Çöpler, bulaşıcı hastalıkları taşıyabilecek haşerat ve kemirgenlerin üreme alanıdır. 
  • Deprem bölgelerinde hijyen aciliyeti: Ne yapılmalı? Hijyen yardımı nasıl yapılır?

     TARİHTE MEYDANA GELMİŞ VAKALAR

    Haiti'de yaklaşık 200 bin kişinin ölümüne yol açan 7.0 büyüklüğündeki 2010 depreminden dokuz ay sonra büyük bir kolera salgın başladı.
  • Deprem bölgelerinde hijyen aciliyeti: Ne yapılmalı? Hijyen yardımı nasıl yapılır?

    Japonya'da 2011 ylında meydana gelen 9.0 deprem sonrasında çıkan tsunami nedeniyle influenza ve norovirus gibi salgınlar tespit edildi.

    ABD'de 2001 ve 2005 yıllarında yaşanan Allison ve Katrina kasırglarından sonra cilt hastalıkları, üst solunum yolları enfeksiyonları, zatürre ve ishal gibi hastalıklar görüldü.
  • Deprem bölgelerinde hijyen aciliyeti: Ne yapılmalı? Hijyen yardımı nasıl yapılır?

    Pakistan'da 2005 yılında gerççekleşen 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası ishal vakaları yüzde 42 arttı.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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