KAROT TESTİ İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Karot testi için bulunulan yerin Belediye Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü vasıtası ile başvuru yapılabilir. Bununla beraber Belediye'ye başvuru yapılabilir. Diğer bir rapor için Kaymakamlık Kurumuna başvurarak gerçekleştirilebilir. Ayrıca bazı kurumlar bina sağlamlık testini özel şirketler aracılığı ile gerçekleştiriyor.