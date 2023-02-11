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Karot testi nedir ve nasıl yapılır? Karot testi için nereye başvurulur?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerden sonra binaların dayanıklılık oranını test eden araştırmalar hız kazandı. Karot testi, binanın dayanıklılık gücünü ölçen testlerden biridir. Peki, karot testi nasıl ve hangi binalara yapılır?

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  • Karot testi nedir ve nasıl yapılır? Karot testi için nereye başvurulur? Hangi binalara yapılır?

    Oturulan binaların güvenliğini ölçen testlerden birisi olan karot testi son zamanlarda yaşanan deprem felaketinden sonra merak ediliyor. Deprem korkusu yaşayan vatandaşlar binalarının sağlamlık durumunu tespit edebilmek için ölçümler yapıyor. 

    Bina dayanıklılık testi olarak bilinen karot testinde C20 ölçümlerinin çıkması ne anlama geliyor?
  • Karot testi nedir ve nasıl yapılır? Karot testi için nereye başvurulur? Hangi binalara yapılır?

    KAROT TESTİ NEDİR?

    Bina duvarlarından silindir şeklinde zarar vermeden delinerek alınan beton örneği, karot makineleri ile yapılıyor. Binaların deprem dayanıklılığını ölçmek için kullanılan en etkili yöntemlerden birisidir. Beton analiz edilirken, basınç testlerine direnç ve kalite konusunda bilgi verir.

     
  • Karot testi nedir ve nasıl yapılır? Karot testi için nereye başvurulur? Hangi binalara yapılır?

    Deprem yönetmeliğine göre C20'nin altında kalan betonlar risk grubu taşıyor. Bu durum sonucunda ihbar olarak kabul edilen bina için yıkım işlemi başlatılabiliyor. İlgili rapor hak sahiplerine bildiriliyor.

    Bina dayanıklılık testi uygulaması için belediye görevli yapı uzmanları, karot alma yönetimini uyguluyor. 
  • Karot testi nedir ve nasıl yapılır? Karot testi için nereye başvurulur? Hangi binalara yapılır?

    KAROT TESTİ İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

    Karot testi için bulunulan yerin Belediye Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü vasıtası ile başvuru yapılabilir. Bununla beraber Belediye'ye başvuru yapılabilir. Diğer bir rapor için Kaymakamlık Kurumuna başvurarak gerçekleştirilebilir. Ayrıca bazı kurumlar bina sağlamlık testini özel şirketler aracılığı ile gerçekleştiriyor.

     
  • Karot testi nedir ve nasıl yapılır? Karot testi için nereye başvurulur? Hangi binalara yapılır?

    KAROT TESTİNİN FAYDASI NEDİR?

    Karot raporu, almanın faydası deprem riski olduğu düşünülen binalarda risk olup olmadığını kanıtlamak için kullanılabilir. Tüm yaşam alanlarının ve yapıların depreme dayanıklı olduğunu kanıtlamak için alınması gereken raporlardan birisidir. 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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