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Deprem hakkında sosyal medyada paylaşım yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Depreme dair sosyal medya paylaşımlarında dikkat edilmesi gereken birkaç madde var. Özellikle çocukların ve hassas insanların paylaşımlardan etkilenmemesi için uyulması gereken bu kurallar, göz ardı edildiği zaman psikolojiyi etkiliyor. İşte, deprem hakkında paylaşım yaparken dikkat etmeniz gerekenler...

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  • Deprem hakkında sosyal medyada neler paylaşılmalı? Bunları paylaşırken dikkat edin!

    DEPREM HAKKINDA PAYLAŞIM YAPARKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

    Deprem bölgelerinin görsellerini paylaşırken fonda müzik kullanmayın. Müzik işitsel bir uyarıdır, kullanılmamalıdır.
  • Deprem hakkında sosyal medyada neler paylaşılmalı? Bunları paylaşırken dikkat edin!

    GÖRSELLER

    Acı çeken insanların görsellerini onların izni olmadan paylaşmayın. 
  • Deprem hakkında sosyal medyada neler paylaşılmalı? Bunları paylaşırken dikkat edin!

    ÇOCUKLARIN GÖRSELLERİNİ KULLANMAYIN

    Kayıp çocukların görsellerini ve bilgilerini paylaşmayın.
  • Deprem hakkında sosyal medyada neler paylaşılmalı? Bunları paylaşırken dikkat edin!

    DOĞRU BİLGİLER PAYLAŞIN

    Doğruluğundan emin olmadığınız bilgileri teyit etmeden paylaşmayın. 
  • Deprem hakkında sosyal medyada neler paylaşılmalı? Bunları paylaşırken dikkat edin!

    KURUMLARIN DOĞRULUĞUNU TESPİT EDİN

    Bağış yapmak istediğiniz banka hesaplarının ve kurumların doğruluğundan emin olmadan bağışta bulunmayın.
  • Deprem hakkında sosyal medyada neler paylaşılmalı? Bunları paylaşırken dikkat edin!

    ETİKİŞELİM ALMAYA ÇALIŞMAYIN

    Sırf daha fazla etkileişm almak için görsellere efekt yaparak oynamayın ve değiştirmeyin.
  • Deprem hakkında sosyal medyada neler paylaşılmalı? Bunları paylaşırken dikkat edin!

    SÖYLEMLERİNİZE DİKKAT EDİN

    Ayrıştırıcı söylemleri kullanmamaya özen gösterin. 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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