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Depremzedelerde görülen Kompartman sendromu nedir ve belirtileri nelerdir?

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 10 çevre ilde can kayıpları ve yıkımlar yaşandı. Depremin üzerinden 7 gün geçti. Uzmanlara göre deprem sırasında enkaz altında kalan insanlarda birçok sağlık sorunu görülebiliyor bunlar arasında sıklıkla görülen rahatsızlıklardan birisi ise kompartman sendromu. Peki, kompartman sendromu nedir ve belirtileri nelerdir?

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  • Depremzedelerde görülen Kompartman sendromu nedir ve belirtileri nelerdir, nasıl geçer?

    KOPARTMAN SENDORMU NEDİR?

    Kompartman sendromu, vücudun anatomik bölümlerinden biri içinde artan basınç nedeniyle o boşlukta kalan dokuya kan akışının yetersiz sağlanmasıyla ortaya çıkıyor. Daha basit bir tabirle, kısıtlı bir bölgede basıncın artmasıyla bölgedeki dokunun yağısal ve fonksiyomel olarak bozulması olarak ifade edilir.
  • Depremzedelerde görülen Kompartman sendromu nedir ve belirtileri nelerdir, nasıl geçer?

    Kompartman sendromu yaşayan kişi, acı verici bir basınç hisseder. Bölgedeki kas ve doku yapısı bozulduğu için hasta ciddi hasar görebilir. Geç müdahale edilirse ölümle sonuçlanabilir.
  • Depremzedelerde görülen Kompartman sendromu nedir ve belirtileri nelerdir, nasıl geçer?

    Kompartman sendromu, akut ve kronik olarak iki şekilde görülür. Akut kompartman sendromu, genel olarak  deprem sonrası kazazedelerde görülür. Ağır yaralanmlarda gerekli tedavi, uygulanmazsa vaka kısmi felç hatta ölümle karşılaşabilir.
  • Depremzedelerde görülen Kompartman sendromu nedir ve belirtileri nelerdir, nasıl geçer?

    Kronik kompartman sendromu ise aşırı egzersiz gibi durumlar sonrasında görülebilir. Acil durum olarak sınıflandırılmayan kronik kompartman sendromu, kontrolsüz egzersizlerde kas dokularında meydana gelir. Hasta uzun süreli ağrılar yaşar.
  • Depremzedelerde görülen Kompartman sendromu nedir ve belirtileri nelerdir, nasıl geçer?

    KOPARTMAN SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Genel olarak tetikleyici bir olay sonrasında meydana gelen sendrım 48 saat sonra da ortaya çıkarabilir. Belirtileri arasında kopartman sendromundan etkilenen uzuv, sert veya gergin hissedilir.
  • Depremzedelerde görülen Kompartman sendromu nedir ve belirtileri nelerdir, nasıl geçer?

    Kas içinde yaşanan iç kanama ya da aşırı ödem sonucu meydana gelir. Yaralanmalardan sonra kas dokusunun ezilmesi, bacak ve kollarda meydana gele kırıklar gibi sebeplerden dolayı kas içi kanama veya ödem oluşur. Bu nedenle aşırı basınç meydana gelir. 

    Akut kompartman sendromunun belirtileri:

    Uzuv ve kasın gözle görünğr şekilde şişmesi

    Kasın şiş veya normal halinden daha büyük hissedilmesi

    İğnelenmiş, uyuşukluk yanma ve karıncalanma hissi

    Güçlü kas ağrıları

    Kasta gerginlik
  • Depremzedelerde görülen Kompartman sendromu nedir ve belirtileri nelerdir, nasıl geçer?

    KOPARTAMAN SENDROMU TEDAVİSİ?

    Akut kopartman tedavi edilmezse hastanın el ve ayaklarında hatta kollarında hissizlik meydana gelir. Durum kronik hale gelir. Uzman ekipler tarafından tedavi edildiği takdirde tamamen iyileşir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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