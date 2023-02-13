KOPARTMAN SENDORMU NEDİR?

Kompartman sendromu, vücudun anatomik bölümlerinden biri içinde artan basınç nedeniyle o boşlukta kalan dokuya kan akışının yetersiz sağlanmasıyla ortaya çıkıyor. Daha basit bir tabirle, kısıtlı bir bölgede basıncın artmasıyla bölgedeki dokunun yağısal ve fonksiyomel olarak bozulması olarak ifade edilir.