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        Haberler İş-Yaşam Deprem bölgesindeki KOBİ'lere 500 bin liraya kadar destek - İş-Yaşam Haberleri

        Deprem bölgesindeki KOBİ'lere 500 bin liraya kadar destek

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi kapsamında KOBİ'lerin güçlenmesi için 450 milyon dolar tutarında Dünya Bankası kaynağını ülkeye kazandırdıklarını kaydederek, "Bu finansmanla hasar derecesine ve firma ölçeğine bağlı olarak 120 bin liradan 500 bin liraya kadar uzanan aralıkta KOBİ'lerimize finansman desteği sağlayacağız. Destek süresi 36 ay olacak bu programda KOBİ'lerimiz ilk 2 yıl herhangi bir geri ödeme yapmayacak. 3'üncü yıl içerisindeki geri ödemeler de KOBİ'lerimizden faizsiz olarak tahsil edilecek" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 16:15
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        Deprem bölgesindeki KOBİ'lere destek
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        Çeşitli ziyaretler için Hatay'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve beraberindeki heyet, ilk olarak İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgiler alan Bakan Kacır, daha sonra basın toplantısı düzenledi. Bakan Kacır, Hatay ile birlikte, depremden en çok etkilenen tüm il ve ilçelerde yatırımlara ekstra faiz ve kar payı desteği uygulamasının 6'ncı bölge teşvikleriyle sunulduğunu kaydederek, "Yatırımcılarımıza en kapsamlı teşvik paketlerini Hatay'da ve deprem bölgemizde sunuyoruz. 3 bin 397 kişiye istihdam sağlayacak ve sabit yatırım tutarı 13 milyar lirayı aşan 91 yatırıma Hatay'da cazibe merkezleri programlarımızla yatırım teşvik belgesi düzenledik. Deprem nedeniyle yatırım süreci aksayan yatırımcılarımızı mağdur etmemek adına Hatay'da yapılması planlanan yatırımlar için 335 yatırım teşvik belgesinin süresini talep almaksızın 3 yıl uzattık. Son olarak da tüm sağladığımız desteğe rağmen yatırımına devam edemeyecek yatırımcılar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerini kapanmış saydık. Yatırımları tamamlanmış saydık. Bu çerçevede 76 yatırım teşvik belgesini yatırımcılara herhangi bir yük getirmeden kapanmış kabul ettik" dedi.

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        'YERİNDE DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRACAĞIZ'

        Bölgede sanayinin çarklarının eskisinden de hızlı dönmesinin, en büyük arzuları olduğunu belirten Bakan Kacır, "Üretim potansiyelini önümüzdeki dönemde daha da güçlü hale getirmek için toplamda 192 hektarlık alana sahip 3 bölge, Cumhurbaşkanımız tarafından 'Sanayi Alanı' ilan edildi. Belen Sanayi Alanı, İskenderun Sanayi Alanı, Kırıkhan Roketsan Sanayi Alanı önümüzdeki yıllarda, sanayicilerimize ev sahipliği yaparak üretimimize güç katacak. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin itici gücü olan savunma sanayinin önde gelen şirketleri arasında yer alan Roketsan, burada kuracağı üretim tesisleriyle şehrimizde önemli bir istihdam ve katma değer potansiyeli oluşturacak. Bir yandan yeni sanayi alanları inşa ederken, bir yandan da yıkıma uğramış alanların yerinde dönüşümünü hızlandıracağız. Yıkılan veya ağır hasarlı işletmelerimizin yerinde dönüşümü amacıyla, bugün ilk kez olacağımız Antakya Merkez Küçük Sanayi Sitesi'nde ilk etapta yaklaşık 400 milyon lira tutarında 95 iş yerinin yapım ihalesini hızla gerçekleştireceğiz. Yatırım programında yer alan ve çalışmaları devam eden 4 sanayi sitemizi en kısa sürede tamamlayarak 379 iş yerini de hızla Hatay'a kazandıracağız. Sadece bu sözünü ettiğimiz 4 sanayi sitesinde yapacağımız projelerin toplam tutarı, yaklaşık 4 milyar 300 milyon lira olacak" diye konuştu.

        KOBİ'LERE FİNANS DESTEĞİ

        Bakan Kacır, ekonomide çarkların hızla dönmesini KOBİ'lerin sağladığını da belirtirken, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "KOBİ'lerin hızla toparlanmalarına destek amacıyla deprem bölgesindeki bütün işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 yılı borçlarıyla hayatını kaybeden işletmecilerin tüm borçlarını sildik. Depremde zarar görmüş iş yerleri için ilk 12 ayı geri ödemesiz, 36 ay vadeli acil destek programını uygulamaya koyduk. Hatay'da 781 işletmemiz bu programdan yararlandı. 291 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk. İşletmelerimizde yaklaşık 70 milyon liralık KOSGEB desteği sağladık. KOSGEB'in bir diğer KOBİ destek programı kapsamında KOBİGEL gelişim destek programıyla Hatay'da 24 işletmemize yaklaşık 32 milyon liralık proje desteği sunduk. Sosyal ve ekonomik uyumu teşvik etmek için özel sektörün güçlendirmesi projesi çerçevesinde yine Hatay'dan 129 işletmeye toplam 129 milyon lira destek sağlayacağız."

        'FAİZSİZ DESTEK'

        Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi ile KOBİ'lerin güçlenmesi için 450 milyon dolar tutarında bir Dünya Bankası kaynağını ülkeye kazandırdıklarını anlatan Bakan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bu finansmanla hasar derecesine ve firma ölçeğine bağlı olarak 120 bin liradan 500 bin liraya kadar uzanan bir aralıkta KOBİ'lerimize finansman desteği sağlayacağız. Yine destek süresi 36 ay olacak bu programda KOBİ'lerimiz ilk 2 yıl herhangi bir geri ödeme yapmayacak. 3'üncü yıl içerisindeki geri ödemeler de KOBİ'lerimizden faizsiz olarak tahsil edilecek. En kısa sürede bu destek paketini KOBİ'lerimizin kullanımına açmayı arzuluyoruz. Dış finansmanın büyüklüğünü artırmaya da devam edeceğiz. Hatay'ın sosyal ve ekonomik yönden hızla toparlanması için Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı vasıtasıyla tarımdan, turizme, sanayiden ticarete, çok farklı alanlarda projeler geliştiriyoruz. Deprem felaketi sonrasında 1 milyar liralık bir ilave kaynağı, deprem bölgesindeki bölgesel kalkınma projelerine yönlendirdik. Hatay'da bu kapsamda 14 projeye 242 milyon lira destek sağladık. Gastronomi kültürünü korumak ve devam ettirmek üzere inşa ettiğimiz Gastronomi Çarşısı, afetten telef olmuş hayvan varlığı fazla olan 4 mahallemizde kurduğumuz süt soğuk zincir altyapısı, ayakkabı sektörü için kurduğumuz ortak kullanım atölyesi bunlardan sadece bazıları. Bu mesleklerle, afetten zarar gören 230 çiftçimizin ve 252 sanayici ve esnafımızın doğrudan yararlanacağı projeler yürütüyoruz. Binin üzerinde yeni istihdamı bu projelerle Hatay'a yeniden kazandırıyoruz. Yeni projelerle de özellikle kadınların ve gençlerin istihdamını desteklemeye devam edeceğiz."

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