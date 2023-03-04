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Deprem bölgesine bağış yapan müşteriye indirimli araç satacak

Depremden etkilenen bölgelere destek amacı ile müşteri bağış programını devreye alan Nissan Türkiye, AFAD, AHBAP, AKUT veya Kızılay’a 20 bin TL bağış yapacak müşterilerine bağış makbuzlarını Nissan yetkili satıcılarına ibraz etmeleri halinde bu tutarı satın alacakları aracın anahtar teslim fiyatından düşeceğini bildirdi

Deprem bölgesine bağış yapan müşteriye indirimli araç satacak
HABERTURK.COM

Türkiye'yi derinden etkileyen depremin ardından 1 milyon euroya varan bir yardım paketi oluşturan Nissan, müşteri bağış programı ile afet yardım çalışmalarına desteğini genişlettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Nissan Türkiye ve bayileri, AFAD, AHBAP, AKUT veya Kızılay’a 20 bin TL bağış yapacak müşterilerine bağış makbuzlarını Nissan yetkili satıcılarına ibraz etmeleri halinde bu meblağı, satın alacakları aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatından düşecek.

Bu program sayesinde Nissan Türkiye'nin, depremden etkilenen bölgelere acil gıda ve giysi malzemesi göndermek de dahil olmak üzere deprem sonrasında sağladığı desteği genişletmek için müşterileri ve bayileriyle birlikte hareket edeceği bildirildi.

Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, "Türkiye'de çok zor zamanlardan geçiyoruz. Yapabileceğimiz her bir yardımla depremden etkilenen vatandaşlarımızın hayatlarına dokunarak, onlar için kurulacak yeni ve sağlam bir geleceğe destek olabilmeyi arzu ediyoruz. Türkiye bizim evimiz ve Nissan olarak, bu felaketten etkilenen binlerce insana sağlam bir gelecek sağlamak ve çözüm sunabilmek için elimizden gelen her şeyi yapma sorumluluğunu hissediyoruz" dedi.

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