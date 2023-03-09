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Haberler Teknoloji Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü' programı ile kadın girişimcilere destek
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Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü' programı ile kadın girişimcilere özel destek

Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin deprem bölgesindeki faaliyetlerini anlattıkları bir basın toplantısında konuştu. Gökçetekin, bölge için 320 milyon TL fon oluşturduklarını vurgularken, kadın girişimcilere özel komisyonsuz yardım faaliyetlerine hız verdiklerini belirtti. 

Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü' programı ile kadın girişimcilere destek

Hepsiburada, düzenlediği basın toplantısı ile deprem bölgesinde sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için hayata geçirdiği "Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü" programının detaylarını açıkladı.

"BÖLGEYİ KADINLAR YENİDEN KURACAK"

Özellikle kadın girişimcilere desteklerin ön plana çıkartıldığı basın toplantısında Hepsiburada'nın 1 Ocak 2023'te göreve başlayan yeni CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, 5 yılda 38 bin kadın girişimciye destek olduklarını vurgulayarak, "Bölgeyi kadınlar yeniden ayağa kaldıracak ve kuracak. Biz de bu doğrultuda depremin yaralarını sarmak için kadın girişimcilerimizin sayısını artırmaya çalışıyoruz" dedi.

KADIN GİRİŞİMCİ SAYIMIZ 3 BUÇUK KATINA ÇIKACAK

Nilhan Gökçetekin, "Bölgede deprem öncesi bu felaketler olmadan önce toplam 6 bine yakın girişimci ile çalışıyorduk, bunun yaklaşık 1.600 tanesi kadın girişimciydi. Toplam girişimci sayımızı 2 katına çıkartmayı kadın girişimcilerimizi 3,5 katına çıkartarak 5 binin üzerine çıkarmak üzere yola çıktık. Bölgedeki kadın girişimcilerimize komisyonsuz satışlarla, lojistik imkanlarımızla ve depolama yardımlarımızla desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

2 YILDA 10 MİLYAR TL TİCARET HACMİ SÖZÜ

Bölgeye ilk günden bu yana birçok farklı şekilde destek verdiklerini ve depremzedelerin yanında olduklarını vurgulayan CEO Gökçetekin, "Özel bir yazılımı devreye alarak bir hat organize ettik, hem yardımların koordinasyonunu bu şekilde yaptık hem de herkesin ulaşabileceği bir çağrı merkezi kurduk. Afad ve Kızılay'ın Adana ve Hatay'daki depolarının kontrolünü devralarak yardımları ulaştırdık. Şimdi ise kurduğumuz organizasyon ve destek paketimiz ile bölgede 2 yılda 10 milyar TL'lik ticaret hacmi sözü veriyoruz" dedi.

320 MİLYON TL'LİK YARDIM FONU

Nilhan Onal Gökçetekin, bölgede başta lojistik ve depolama yatırımları olmak üzere yatırımlarının artarak süreceğini belirterek, "11 afet iline 120'nin üzerinde yardım tırı gönderdik, bölge için 320 milyon TL fon oluşturduk. An itibarıyla hasar gören 3 tesisimizi hasar görmemiş binalara taşıdık, 3 tane de yeni konteyner şube açtık. Depremden önce Adana'da bölgenin büyük lojistik merkezini kurmuştuk, bu binayı personellerimizin konaklaması için ve diğer ihtiyaçlar için kullandık. Bu tesisimizi büyütmeyi düşünüyoruz. Adana'daki lojistik yatırımımız büyüyecek, ilk aşamada 1 yıl içinde ek 15-20 bin metrekarelik yeni bir yere ihtiyacımız olacak gibi gözüküyor. Bunun dışında diğer illerde ihtiyaca göre yatırımlarımız sürecek. Bölgede 500 çalışanımız var bunu 1000 kişiye çıkarmaya karar verdik. Şu ana kadar bölgeye iki çeşit kaynak ayırdık. Biri Türkiye'de insanların yardım etmek amacıyla aldığı ürünlerden hiçbir ticari bedel almadan katkı sağladık, karsız çalıştık. İkinci olarak da kendimiz bir kaynak oluşturduk, yaklaşık 320 milyon TL ayırdık bölge için. Hesabımızı yaptık, iyi şekilde ilerliyoruz. Bölgede başka ihtiyaç olursa da Hepsiburada sözü verdik, bundan sonra biz bölgedeyiz"

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