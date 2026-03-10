Deprem konutlarının ödeme planı belli oldu! Deprem konutları aylık taksit tutarı ne kadar?
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde inşa edilerek tamamlanan afet konutlarına ilişkin ödeme planı netleşti. Açıklanan takvime göre hak sahipleri, konutlarını teslim aldıktan sonra ilk iki yıl boyunca herhangi bir ödeme yapmayacak, taksit ödemeleri ise iki yılın ardından başlayacak. Aylık taksitler 18 yıl boyunca sabit kalırken, konutlar için herhangi bir faiz uygulanmayacak. Bu şartlarda toplam geri ödeme tutarı 1 milyon 890 bin TL olarak uygulanacak. Peki, deprem konutlarının aylık taksitleri ne kadar olacak ve ödeme planı nasıl işleyecek? İşte detaylar…
6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından inşa edilen deprem konutlarına ilişkin ödeme planı netlik kazandı. Açıklanan takvime göre hak sahipleri, konutlarını teslim aldıktan sonra ilk iki yıl ödeme yapmayacak, taksit ödemeleri iki yılın ardından başlayacak. Buna göre 3+1 daireler için aylık taksit tutarı 8 bin 750 TL olarak belirlendi ve bu tutar 18 yıl boyunca sabit kalacak. İşte, deprem konutlarına ilişkin ayrıntılı ödeme planı…
DEPREM KONUTLARI ÖDEME PLANI NETLEŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşa edilen afet konutlarının ödeme planını açıkladı.
Depremden etkilenen 11 ildeki vatandaşların evlerine zorlanmadan, çok uygun şartlarla, faizsiz, sabit fiyatlarla kavuşacağını aktaran Erdoğan, detayları açıkladı.
- 455 bin konutun altyapı dahil fiyatlarının yüzde 65'ini devlet ödüyor.
- Ödemeler konut tesliminden iki yıl sonra başlayacak.
- Taksit tutarı 18 yıl boyunca sabit tutulacak.
- 3 artı 1 konutlar için ayda 8 bin 750 lira taksit ödenecek.
DEPREM KONUTLARI DETAYLI ÖDEME PLANI TABLOSU
Bir deprem konutu peşin ödeme ile 484 bin TL'ye satılacak böylece peşin alımlarda yüzde 74 indirim ugulanmış olacak.
Konutların peşin ödemlerinde devlet bankalarından kredi imkanı sunulacak. Satın alırken kredi kullanmak isteyen depremzede vatandaşlar, kamu bankalarından kredi kullanabilecek.
Ancak taksit yoluyla deprem konutu alacak vatandaşlar; faizsiz, 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl sabit taksit tutarıyla ev sahibi olacak. Bu şekilde bir deprem konutunun maliyeti 1 milyın 890 bin TL olacak.
DEPREM KONUTLARI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ödeme takvimi anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından da konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, tüm afet konutlarının ödeme takvimi anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak.
Konutlar, faizsiz, 18 yıl taksit imkanı ile sunulacak. Bu kapsamda, 3+1 olarak tasarlanan bir afet konutunun taksitli satış fiyatı 1 milyon 890 bin lira olacak, aylık sabit taksit tutarı ise 8 bin 750 lira olarak uygulanacak.
KÖY EVLERİNİN ÖDEME PLANI DA BELLİ OLDU
Köy evlerinin de ödeme takvimi, anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayacak. Bu kapsamda, faizsiz, 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl taksit imkanı sunulacak.
Bir köy evinin taksitli satış fiyatı 1 milyon 750 bin lira olacak, aylık sabit taksit tutarı ise 8 bin 100 lira olarak uygulanacak.
Köy evlerinde de peşin ödemeyi tercih eden hak sahiplerine yüzde 74 indirim kolaylığı sağlanacak. Buna göre, bir köy evinin peşin satış tutarı 448 bin lira olacak.
Peşin ödeme için kredi kullanmak isteyen vatandaşlara kamu bankaları aracılığıyla finansman imkanı da sunulacak.