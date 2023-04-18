Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ilimizde yıkıma neden olmuştu. Yaşanan acı olayın ardından son dakika deprem haberleri araştırması hız kazandı. Son depremler listesi AFADve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak duyuruluyor. İşte "Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?" sorularının yanıtı haberimizde...