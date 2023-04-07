Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen iki büyük deprem sarılması zor yaralar açtı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan felaketinin ardından deprem endişesi yaşayan vatandaşların gözleri "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına çevrildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesini haberimizde derledik. İşte 7 Nisan 2023 Cuma son depremler listesi...