Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 14 Eylül son depremler listesi
Kandilli ve AFAD son depremler listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hemen her gün olduğu gibi bugün de hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte 14 Eylül son depremler listesi...
Son depremler listesi 14 Eylül Perşembe günü hissedilen sarsıntılar sonrasında merakla araştırılıyor. Bilindiği üzere Kandilli ve AFAD tarafından son depremler anbean kaydediliyor. Merak edenler için AFAD ve Kandilli son depremler 14 Eylül listesini haberimizde derledik. İşte son depremler AFAD ve Kandilli listesi...
AKDENİZ'DE VE ÇANAKKALE'DE DEPREM!
Kandilli verisi ile saat 06.36'da Çanakkale'de 3.0 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Kandilli verisi ile saat 06.19'da Akdeniz açıklarında 3.3 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
İşte AFAD ve Kandilli son depremler 14 Eylül tablosu: