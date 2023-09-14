Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 14 Eylül son depremler listesi: Akdeniz'de deprem

Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli 14 Eylül son depremler listesi: Akdeniz'de deprem

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Son depremler listesi 14 Eylül Perşembe günü hissedilen sarsıntılar sonrasında merakla araştırılıyor. Bilindiği üzere Kandilli ve AFAD tarafından son depremler anbean kaydediliyor. Merak edenler için AFAD ve Kandilli son depremler 14 Eylül listesini haberimizde derledik. İşte son depremler AFAD ve Kandilli listesi...