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        Haberler Gündem Deprem son dakika: 29 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi hakkında araştırmalar, yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde paylaştık. İşte 29 Ağustos Salı günü yaşanan depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 07:41 Güncelleme: 29.08.2023 - 07:41
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        Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 29 Ağustos Salı son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        MALATYA'DA DEPREM

        AFAD verisi ile Malatya'da saat 04.00'da 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

        3

        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        4

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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