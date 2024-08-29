Derrick Köhn, Werder Bremen'e transfer oluyor

Galatasaray'da Derrick Köhn'le yollar ayrılıyor.

Okan Buruk'un bir süre önce sol beke takviye istemesi üzerine sarı-kırmızılılar Derrick Köhn için gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

Rusya'dan Spartak Moskova, Alman futbolcu için teklif yaparken sarı-kırmızılı kulüp 7+1 milyon Euro'luk teklifi kabul etmiş ancak oyuncu Rusya'da forma giymeye sıcak bakmamıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı-kırmızılılara bu kez Werder Bremen'den teklif geldi.