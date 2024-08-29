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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Derrick Köhn, Werder Bremen'e transfer oluyor - Futbol Haberleri

        Derrick Köhn, Werder Bremen'e transfer oluyor

        Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Derrick Köhn, Almanya'ya dönüyor! Sarı-kırmızılı kulüp, Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen ile kiralık transfer için görüşmelere başladı

        Giriş: 29.08.2024 - 19:36 Güncelleme: 29.08.2024 - 19:36
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        Derrick Köhn, Almanya yolcusu!
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        Galatasaray'da Derrick Köhn'le yollar ayrılıyor.

        Okan Buruk'un bir süre önce sol beke takviye istemesi üzerine sarı-kırmızılılar Derrick Köhn için gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

        Rusya'dan Spartak Moskova, Alman futbolcu için teklif yaparken sarı-kırmızılı kulüp 7+1 milyon Euro'luk teklifi kabul etmiş ancak oyuncu Rusya'da forma giymeye sıcak bakmamıştı.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı-kırmızılılara bu kez Werder Bremen'den teklif geldi.

        İki kulüp, Derrick Köhn'ün kiralık transferi konusunda görüşmelere başladı.

        Kiralık transferde satın alma opsiyonunun olması bekleniyor.

        Galatasaray'a geçen sezon devre arasında gelen Derrick Köhn Galatasaray'da 19 maça çıktı; 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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