        Dervişoğlu'ndan Akgün'e ziyaret | Son dakika haberleri

        Dervişoğlu'ndan Akgün'e ziyaret

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, giydiği geleneksel kıyafet nedeniyle sanal medyada hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü makamında ziyaret etti. Dervişoğlu, "Ben meselenin cinsiyet üzerinden, inançlar üzerinden, kıyafetler üzerinden bu noktaya getirilmiş olmasından ötürü çok yaralandım" dedi

        Giriş: 12.02.2026 - 17:38 Güncelleme: 12.02.2026 - 17:38
        Dervişoğlu'ndan Akgün'e ziyaret
        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, giydiği geleneksel kıyafet nedeniyle sanal medyada hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü makamında ziyaret etti. Dervişoğlu, "Ben meselenin cinsiyet üzerinden, inançlar üzerinden, kıyafetler üzerinden bu noktaya getirilmiş olmasından ötürü çok yaralandım" dedi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Eskişehir'in Mihalgazi ilçesine gelerek Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Akgün'ün yanı sıra Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak tarafından belediye önünde karşılanan Dervişoğlu, makama geçerek Akgün'le görüştü.

        "MİSAFİRPERVERLİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

        Bu paylaşımların ve ifadelerin, toplumsal birliğe zarar verdiğini ifade eden Müsavat Dervişoğlu, "Zarar verdiği kadar geleceğimizde de olumsuz izler bırakıyor. O izlerin yaşanmaması için, hafızamızda yer etmemesi için de üstlenilmesi icap eden mesuliyetler var. Bugün bu ziyaretimizde hem sizi ziyaret etmiş olmamız hem de değerli AK Parti İl Başkanı Gürhan Bey'in burada bulunması bizim açımızdan ziyadesiyle memnuniyet verici bir durum ve çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta yaptığımız telefon görüşmesinde üzüntümüzü bildirdik. Bu gibi şeylerin yaşanmaması gerektiğine de işaret ettik. Ayrıca daha da ötesinde örflerin, geleneklerin muhafaza edilmesi noktasında eğer bugün duyarlılık sergileyemezsek, yarınlara doğru bir miras bırakmayı da beceremeyiz. Bu yönüyle baktığımızda da bugünkü ziyaretimiz, bir sorumluluğun yerine getirilmesidir. Tekraren hüsnükabulünüz, misafirperverliğiniz ve kadirşinaslığınız için teşekkür ediyorum" dedi.

        DAHA ÖNCE PARTİDEN İSTİFA ETMİŞ

        Sanal medyada paylaşımda bulunan Mehmet Emin Korkmaz'ın partilerinden ihraç edildiğini belirten Dervişoğlu, şunları söyledi:

        "Bir meczubun yaptığı... Bu arkadaş, bizim partimizden daha önce istifa etmiş zaten dört gün sonra da geri dönmüş. Aslında prosedür uygulanmış olsa istifa eden birinin yeniden üye olabilmesi İl Başkanlığının kararına bağlı. O karar yok, biz Disiplin Kurulu'na sevk ettiğimizde gördük. Aslında 'Üyemiz bile değildir' diyebilirdik ama netice itibarıyla herhangi bir sıfat da taşımıyor. Düz bir üye fakat o internet ortamındaki paylaşımlarda herkes kendisine istediği, arzu ettiği unvanı yazıyor. Ben meselenin cinsiyet üzerinden, inançlar üzerinden, kıyafetler üzerinden bu noktaya getirilmiş olmasından ötürü çok yaralandım. Dolayısıyla arkadaşlarımızla birlikte zaman geçirmeden vaziyet almamız gerektiği hususunda da bir ortak karar geliştirdik. Türkiye'de yüksek bir siyasi tansiyon var. Siyasi partiler birbirlerine rakip olabilirler. İktidar varsa, demokrasinin demokrasi olabilmesi için muhalefetin de olması lazım. Ama müştereklerin korunmasına muvaffak olabilecek bir dil ve söylem geliştirmek de görevimiz olmalı. Vatandaşın siyasetçiye olan inancı ve güveni kamuoyu araştırmalarına bakıldığında, her geçen gün aşağıya doğru geliyor. Dolayısıyla sistemden kaynaklanan handikap, toplumun bütün alanlarına da nüfuz ediyor. Bir muhalefet partisinin genel başkanı, bir AK Partili belediyeyi ziyarete geldiğinde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İl Başkanının da orada olması aslına bakarsanız; siyasi tansiyonun dengelenmesi açısından da benim açımdan da ziyadesiyle önemli."

        "GELMENİZ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

        Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ise "Misafir, Allah misafiridir, başımızın üzerinde her zaman yeriniz var. Siyaset farklı düşüncelerin bir potada yürütülmesi gereken bir kurum. Bu süreç böyle olmasa çok daha güzel olurdu ama Anadolu'da insanlar var ve var olduğumuzu da bu şekilde gösteriyoruz. İYİ Parti'nin üyesidir değildir; onu bilemeyiz ama çok şık olmadı. İnşallah içinizde böyle insanları bulundurmazsınız. Gelmeniz beni çok mutlu etti, teşekkür ederim" dedi.

        "İYİ PARTİ OLARAK ÜZERİNİZE DÜŞENİ YAPTINIZ"

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da "İYİ Parti olarak bu konuda üzerinize düşeni yaptınız. Bir meczubun, bazı konuları ortaya atmış olması ister istemez bizleri üzdü. Mihalgazi ilçemiz gerçekten hani bir yerde Anadolu kültürünü, Anadolu irfanını çok iyi sergileyen bir yapıda olan bir ilçemiz. Küçük bir ilçemiz ama tabii gönlü büyük insanların olduğu bir ilçe, üreten bir ilçe. İlçe Belediye Başkanımıza yapılan hareket, bizi tabii derinden üzdü. Türkiye'yi derinden üzdü ve tabii ki Türkiye'nin gerçekten kadirşinas milleti, halkı ne yaptı? Sayın Başkanımıza sahip çıktı, gönlüne bastı, yüreğine onu aldı, koydu. Bu ülkedeki insanımız, kadınımız Kurtuluş Savaşı'nda mücadele etmiş. Bu aynen bu halle yapmış, ak yazmasıyla yapmış, şalvarıyla yapmış. O kültürü her zaman için bu ilçemiz yönetti, yürüdü. Ve bu noktada da ben tabii ki inşallah ülkemiz bir daha böyle sıkıntılar yaşamaz diye düşünüyoruz" diye konuştu.

        "MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

        Konuşmaların ardından süre Zeynep Güneş Akgün ve Gürhan Albayrak ile görüşen Müsavat Dervişoğlu, belediyeden ayrıldı. Belediye Başkanı Akgün'ün kapıya kadar uğurladığı Dervişoğlu, "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Belediye başkanımız bizi misafir ettiler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değerli İl Başkanı da bize refakat etti. Kendi evimizdeymiş gibi, kendi memleketimizdeymişiz gibi ağırlandık. Bu vesileyle Mihalgazi halkına da çok teşekkür ediyorum. Bizlerden esirgemedikleri sevgileri için; hayır dualarımız, ortak memleket. Hepimiz bu ülkenin birliği ve beraberliği için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

        Diğer yandan Dervişoğlu'na ziyaretinde; İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Dinçer, Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı Hamşioğlu, Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin, Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Kadın ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, Eskişehir İl Başkanı Serdar Ulucan ve Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Melih Aydın eşlik etti.

