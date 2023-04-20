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Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor! 20 Nisan güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına bayram indirimi... Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmadan etkilenen akaryakıt fiyatları indirim haberi ile gündeme geldi. Bayram için geri sayım devam ederken gelen indirim haberi araç sahiplerini sevindirdi. Gözler benzin ve motorin grubunda yapılacak indirim sonrası akaryakıt fiyatlarına çevrildi. İşte 20 Nisan 2023 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin fiyatları...

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  • Dev indirim! Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor! 20 Nisan 2023 bugün güncel LPG, motorin ve benzin fiyat litresi ne kadar?

    Benzin ve motorin fiyatları zam ve indirim haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bayram için geri sayım sürerken sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor. LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son dakika gelişmelerini haberimizde derledik. İşte 20 Nisan 2023 güncel benzin ve motorin (mazot) fiyat listesi...
  • Dev indirim! Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor! 20 Nisan 2023 bugün güncel LPG, motorin ve benzin fiyat litresi ne kadar?

    AKARYAKIT FİYATLARINA ÇİFTE İNDİRİM GELİYOR!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bu gece yani 21 Nisan itibarıyla benzin grubu için 1 lira 21 kuruş ve motorine ise 91 kuruşluk bir indirim bekleniyor.
  • Dev indirim! Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor! 20 Nisan 2023 bugün güncel LPG, motorin ve benzin fiyat litresi ne kadar?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 20 NİSAN 2023

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,41 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,01 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,25 TL
  • Dev indirim! Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor! 20 Nisan 2023 bugün güncel LPG, motorin ve benzin fiyat litresi ne kadar?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,45 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,13 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.52 TL
  • Dev indirim! Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor! 20 Nisan 2023 bugün güncel LPG, motorin ve benzin fiyat litresi ne kadar?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 22,82 TL

    Motorin fiyatı: 21,42 TL

    LPG fiyatı: 10.45 TL
  • Dev indirim! Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor! 20 Nisan 2023 bugün güncel LPG, motorin ve benzin fiyat litresi ne kadar?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 22,80 TL

    Motorin fiyatı: 21,50 TL

    LPG fiyatı: 10,3 TL

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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