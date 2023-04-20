AKARYAKIT FİYATLARINA ÇİFTE İNDİRİM GELİYOR!

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bu gece yani 21 Nisan itibarıyla benzin grubu için 1 lira 21 kuruş ve motorine ise 91 kuruşluk bir indirim bekleniyor.