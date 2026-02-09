Dev maç için flaş deplasman tribünü kararı!

Bakırköy'de otel sahibinden rüşvet aldığı iddia edilen zabıta gözaltına alındı / Görüntü eklendi

BAKIRKÖY'de ruhsat işlemleri karşılığında otel sahibi A.İ.'den rüşvet aldığı iddia edilen Bakırköy Belediyesi'nde görevli zabıta memuru B.Y., gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakırköy Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapmakta olan B.Y. hakkında, o... Daha Fazla Göster BAKIRKÖY'de ruhsat işlemleri karşılığında otel sahibi A.İ.'den rüşvet aldığı iddia edilen Bakırköy Belediyesi'nde görevli zabıta memuru B.Y., gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakırköy Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapmakta olan B.Y. hakkında, otel sahibi A.İ.'den ruhsat işlemlerine ilişkin olarak rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi. (DHA) Daha Az Göster