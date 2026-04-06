        Devler Ligi'nde çeyrek final heyecanı - Futbol Haberleri

        Devler Ligi'nde çeyrek final heyecanı

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla birlikte başlayacak.

        Giriş: 06.04.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Devler Ligi'nde çeyrek final heyecanı!

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın başlıyor.

        Devler Ligi'nin çeyrek finalinde yarın ve 8 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma oynanacak.

        Bu turda rövanş maçları, 14-15 Nisan'da yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.

        "Devler Ligi"nde tamamı TSİ 22.00'de oynanacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

        Yarın:

        Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

        Sporting (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

        8 Nisan Çarşamba:

        Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere)

        Barcelona (İspanya) - Atletico Madrid (İspanya)

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 3 Nisan 2026 (ABD'ye Ait F-35 Düşürüldü mü?)

        İran'ın, Körfez ve Irak sınırındaki Kuzistan bölgesinde ABD'ye ait beşinci nesil F-35 savaş uçağını düşürdüğü iddiası ve pilotun esir alındığına yönelik iddialar Ortadoğu'da tansiyonu yeniden yükseltti. Gelişmenin ardından ABD merkezli haber sitesi Axios'un da düşürülme olayını doğruladığı bildirild...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        Petrol fiyatı yeniden tırmanışa geçti
        Polislerin mesai sistemi değişiyor: 12 saat görev, 36 saat dinlenme
        Polislerin mesai sistemi değişiyor: 12 saat görev, 36 saat dinlenme
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        İstanbul'da yaşandı... Oto galeride 100 milyon TL'lik yangın!
        İstanbul'da yaşandı... Oto galeride 100 milyon TL'lik yangın!
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        6 - 12 Nisan haftalık burç yorumları
        6 - 12 Nisan haftalık burç yorumları
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Ünlülerin viral olan ilginç tarifleri!
        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!
        Hakemler kalp masajı yaptı... Teknik direktör sahada can verdi!
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        Üçüncü bebek dünyaya geldi
        "Cefakâr annem hakkın ödenmez"
        "Cefakâr annem hakkın ödenmez"
        12 soruda doğum izni
        12 soruda doğum izni