Devler Ligi'nde çeyrek final heyecanı!

HT 360 - 3 Nisan 2026 (ABD'ye Ait F-35 Düşürüldü mü?)

İran'ın, Körfez ve Irak sınırındaki Kuzistan bölgesinde ABD'ye ait beşinci nesil F-35 savaş uçağını düşürdüğü iddiası ve pilotun esir alındığına yönelik iddialar Ortadoğu'da tansiyonu yeniden yükseltti. Gelişmenin ardından ABD merkezli haber sitesi Axios'un da düşürülme olayını doğruladığı bildirildi. HT 360'da Dilek Gül sordu; Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Turan Çağlar anlattı.