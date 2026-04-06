Devler Ligi'nde çeyrek final heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla birlikte başlayacak.
Giriş: 06.04.2026 - 10:40
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın başlıyor.
Devler Ligi'nin çeyrek finalinde yarın ve 8 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma oynanacak.
Bu turda rövanş maçları, 14-15 Nisan'da yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.
"Devler Ligi"nde tamamı TSİ 22.00'de oynanacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
Sporting (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
8 Nisan Çarşamba:
Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere)
Barcelona (İspanya) - Atletico Madrid (İspanya)
